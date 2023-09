Les prochaines semaines, les ministres de la Vivaldi vont négocier le budget annuel de l’État. Ce sera l’occasion pour eux de faire des propositions pour récupérer de l’argent mais aussi pour le dépenser.

Niveau dépense, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) va se battre pour que ne soient pas diminués les investissements dans les énergies renouvelables et dans le train. “Cela permettra à la fois de soutenir l’emploi et de poursuivre la transition. Pas touche aux enveloppes décidées”, insiste le vice-Premier.

Toujours dans l’argent qui n’ira pas dans les poches de l’État, les écologistes vont remettre sur la table leur proposition d’un crédit d’impôt. Cette réduction d’impôts “bénéficiera aux jeunes, aux femmes, aux fonctions en pénurie mais aussi à l’économie en général en soutenant la consommation interne”, assure Georges Gilkinet. Ce serait une solution pour permettre à chacun de vivre dignement.

Comment financer ces dépenses ? En s’attaquant aux banques. “Dans ce contexte il est normal que les épaules les plus larges contribuent plus. C’est notamment le cas du secteur bancaire qui a réalisé des bénéfices énormes… et qui refuse d’augmenter les taux d’intérêt appliqués sur les carnets d’épargne. Elles devront nous aider dans l’exercice difficile qui est face à nous !”

Des déclarations qui vont dans le sens de ce que disaient Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo à la Chambre, vendredi matin sur LN24. “Augmenter les bas et moyens salaires est une priorité pour nous. Il faut 100 euros à 150 euros nets en plus par mois. On souhaite financer ça en taxant les plus riches et il y a d’autres possibilités.”

Taxer les ultra-riches ou réformer le marché du travail ?

Du côté des autres partis, on rechigne encore à dévoiler ses futures cartes. Le PS a toujours dit qu’il voulait taxer plus lourdement les ultra-riches. Il faut s’attendre à ce que ses mesures aillent dans ce sens car, comme le parti l’indique dans sa pétition, “le PS reviendra à la charge autant de fois que nécessaire”.

Le MR estime qu’il est trop tôt pour en parler, mais les signaux envoyés ces derniers mois laissent croire qu’il pourrait accepter certaines dépenses en échanges de mesures plus strictes sur l’emploi. Les libéraux ont, à diverses occasions, tenté d’obtenir une suppression des allocations de chômage après une trop longue période d’inactivité. Dans les pages de la DH, la secrétaire d’État au Budget Alexia Bertrand (Open VLD) ne cache pas qu’une solution sur le long terme passerait par une réforme du marché du travail.

Du côté du CD&V, on se fait laconique. “Nous nous en tiendrons aux économies convenues de 1,2 milliard d’euros. L’argent ne doit pas être demandé aux familles et aux célibataires”, nous répond le cabinet du ministre des Finances Vincent Van Peteghem.