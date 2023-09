La question du travail effectivement réalisé par les collaborateurs parlementaires, rémunérés par l’assemblée où siège leur député(e) revient régulièrement dans l’actualité. En 2017, plusieurs médias d’information relevaient que certains d’entre eux étaient parfois utilisés pour des tâches peu en phase avec le travail parlementaire. Des conseillers faisaient du baby-sitting, réalisaient des travaux scolaires pour les enfants d’un député ou encore tenaient la permanence de l’élu.

À l’époque, la plupart des partis politiques plaidaient pour que dans les différentes assemblées du pays, le rôle de ces collaborateurs soit clarifié et que des balises claires soient définies. Mais il faut bien admettre que cette promesse est restée lettre morte.

La question est particulièrement relevant pour le Parlement wallon où la règle en vigueur stipule que chaque député dispose de 2,5 collaborateurs et non un seul comme dans les autres assemblées du pays. Certes, ces 2,5 conseillers ne sont cependant pas forcément affectés à un député. Certains d’entre eux peuvent être intégrés à une équipe d’appui à tout le groupe parlementaire ou travailler directement pour le parti. Des situations qui ne sont pas contradictoires avec la loi du 4 juillet 1989 sur le financement des partis politiques qui assimile les groupes politiques des assemblées au parti lui-même. Mais, à l’approche des élections du 9 juin 2024, où les citoyens seront appelés à renouveler les parlements régionaux, la Chambre des représentants et le Parlement européen, d’autres questions se posent.

Une députée wallonne, Sophie Pécriaux (PS) a très récemment publié une offre d’emploi pour engager un responsable en communication. Un emploi à durée déterminée – du 1er octobre 2023 jusqu’au 30 juin 2024 – est proposé. Le candidat devra “participer à la définition de notre stratégie de communication”, “animer nos réseaux sociaux dans l’optique d’accroître notre visibilité”, “gérer et unifier notre image sur les réseaux sociaux et dans les médias”, “publier du contenu politique attrayant, adapté aux différents médias”, “gérer le contenu de notre site web et de nos pages sur les réseaux sociaux” et, surtout, “être une partie du temps sur le terrain en vue d’une campagne”.

Mais, au fait, un collaborateur parlementaire peut-il aider le député qui l’emploie pour sa campagne électorale ? Est-ce un travail d’appui à un ou une député(e) dans le cadre de ses fonctions parlementaires ? ET si c’est le cas, n’est pas déloyal pour les candidats qui ne sont pas déjà élus ? Les réponses à ces questions ne sont pas claires, puisqu’il n’existe aucun statut officiel pour les collaborateurs parlementaires et que cette pratique a subi des critiques par le passé. Précisons que dans le cas d’un ministre, la réponse est plus claire : c’est “non”. Le membre d’un cabinet ne peut être engagé que pour travailler sur les compétences exercées par le ministre et pas dans le cadre d’une campagne électorale.

Concevoir des tracts

Un ancien collaborateur parlementaire nous explique que lorsqu’il exerçait cette fonction, il a œuvré pour la campagne électorale de son député. En rédigeant des notes en vue de débats, en rédigeant des courriers liés à la campagne ou même en concevant des tracts électoraux.

Un autre confiait, il y a quelques années, que durant la campagne, lui et ses homologues étaient “tous sur le pont”, rajoutant que, de toute façon, “il n’y avait plus rien à faire au Parlement à ce moment-là”.

Le constitutionnaliste de L’ULiège, Christian Behrendt, apporte une réponse nuancée. “Si la campagne en question vise la réélection du député dans la même assemblée, expose-t-il, ce n’est pas forcément illégitime. Il y a un bilan à défendre. Si, par contre, il s’agit de faire campagne avec un collaborateur parlementaire pour une élection dans un autre niveau de pouvoir, c’est moins justifié. Mais il faudrait voir d’abord la conception du travail d’un collaborateur parlementaire telle que définie par le Parlement wallon lui-même.”

Nous avons donc contacté la greffière ad interim du Parlement wallon, Sandrine Salmon. Cette dernière nous a répondu qu’en “fonction des assemblées, le statut du collaborateur est différent”. “À la Chambre, par exemple, poursuit-elle, c’est l’assemblée qui recrute les collaborateurs. Au Parlement de Wallonie et au parlement bruxellois, au contraire, c’est le député qui recrute, le Parlement n’a donc aucune autorité. Il est prévu qu’un collaborateur parlementaire réalise des travaux d’assistance pour le compte du député ainsi que des tâches accessoires sans que le Parlement puisse déterminer lesquelles. Donc, en fonction de l’assemblée, la réponse ne sera pas la même.”

On tirera donc la conclusion qu’en Wallonie et à Bruxelles c’est autorisé, à La Chambre, non.