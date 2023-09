Le ministre-Président flamand Jan Jambon (N-VA) pourra-t-il présenter, ce lundi au Parlement flamand, sa “Déclaration de septembre” comme c’est prévu ? Le Brasschaatois l’espère. Il veut à tout prix éviter de retomber dans le scénario humiliant de 2022. Il y a tout juste un an, il avait en effet été obligé d’ajourner son discours d’inauguration de la nouvelle année parlementaire. Le CD&V réclamait alors une indexation complète des allocations familiales. Malgré les pressions, son président, Sammy Mahdi, refusait de changer son fusil d’épaule. Ce blocage avait causé l’émoi au sein de la majorité et Jan Jambon s’était senti “humilié”. En dernière minute, la courbe rentrante de Sammy Mahdi avait sauvé la majorité flamande N-VA, CD&V, Open VLD. Mais l’épisode avait laissé de profondes blessures au sein de l’exécutif.

Fillette de six mois décédée

Un an plus tard, tous les regards sont à nouveau braqués vers le CD&V. Le parti traverse une crise sans précédent, il est au plus bas dans les sondages. Pour tenter de remonter la pente à moins d’un an du scrutin, Sammy Mahdi a choisi de muscler son discours. En phase avec son président, la ministre en charge du Bien-être, Hilde Crevits, se montre intransigeante, déterminée. Elle exige aujourd’hui plus de moyens pour les services à la petite enfance.

Ce secteur est, il est vrai, plus que jamais dans la tourmente aujourd’hui. Depuis des mois, il affronte des vents contraires et subit de graves dysfonctionnements. Manque de personnel, effectifs démotivés ou stressés, responsables débordés… Le 18 février, dans une crèche à Mariakerke, une fillette de six mois est décédée d’un traumatisme crânien après avoir été violemment secouée.

Dans une interview publiée le 16 septembre dans Het Laatste Nieuws, la ministre Crevits a dévoilé son nouveau plan pour sortir l’accueil de la petite enfance de la crise. Évidemment, ce plan requiert des moyens importants. Ce qui a eu le don de crisper ses partenaires. Anticipant la demande de sa collègue CD&V, Mathias Diependaele (N-VA), le ministre des Finances et du Budget, a assuré qu’il n’est “pas question de donner un chèque en blanc pour renflouer les caisses du secteur de la petite enfance”. Le ministre a souligné à plusieurs reprises vouloir à tout prix “présenter un budget en équilibre en 2028, si possible en 2027.”

À lire aussi

La Flandre à la traîne

La petite enfance est une compétence que le CD&V a conservée pendant vingt ans. Face à ces turbulences, les démocrates-chrétiens n’ont pas l’intention de baisser pavillon ni à abandonner leur chasse gardée que constituent les garderies. Au contraire. Ils réclament plus de moyens financiers pour un secteur qui, à en croire les experts, est sous-financé en Flandre. Le CD&V estime que le budget de 800 millions d’euros aujourd’hui devrait atteindre les 2 milliards d’euros d’ici 2030. Dans l’immédiat, il parle d’un montant de 330 millions.

Ce montant se justifie-t-il ? “La Suède investit trois fois plus par enfant et par heure, les Pays-Bas deux fois plus que la Flandre”, souligne un spécialiste. La question est de savoir comment trouver les moyens pour financer le secteur. Le patronat flamand (Voka) assure pour sa part que certaines entreprises pourraient, comme c’est déjà le cas aux Pays-Bas, participer au financement à condition de faire évoluer la déduction fiscale. Cette piste de réflexion est actuellement envisagée par le gouvernement flamand. Mais la déduction fiscale est une matière fédérale. Le gouvernement fédéral est-il prêt aujourd’hui à trouver une solution au sous-financement des crèches en Flandre ?

À lire aussi

Dernier sprint

Aucun parti de la majorité flamande ne met en doute le fait qu’il est indispensable de renflouer les caisses du secteur de la petite enfance. Mais comment y parvenir ? L’Open VLD veut recruter en ayant recours aux flexis jobs et en accordant un bonus de 100 euros aux nouvelles recrues. La N-VA refuse de dévier de sa trajectoire qui consiste à “suivre une rigueur budgétaire implacable mais indispensable”. On parle d’un montant de 330 millions. Le CD&V refuse de puiser dans ses autres compétences (Économie, Agriculture) et le N-VA n’arrête pas de dire qu’il faut se serrer la ceinture pour ne pas compromettre l’objectif budgétaire de l’année en cours.

Mathias Diependaele annonçait sur twitter que les négociateurs flamands avaient entamé, vendredi, la dernière ligne droite d’un marathon budgétaire décisif pour la Flandre de demain. Les négociateurs espèrent aboutir à un accord pendant le week-end.