Le tableau est bien sombre. La mutualité socialiste Solidaris a décortiqué le profil des chômeurs. Elle ressort trois constats majeurs de cette étude dévoilée à La Libre. Premièrement, les chômeurs ont une position fragilisée sur le plan socio-économique. Un exemple éloquent : 60,9 % des chômeurs ont le statut BIM (bénéficiaire de l’intervention majorée), contre 50,6 % des personnes invalides (et 3,5 % des travailleurs).

Deuxièmement, leur état de santé est globalement moins bon que celui des travailleurs. Leur taux de mortalité à trois ans est de 1,17 %, contre 0,45 % pour les actifs (l’analyse s’arrête aux chiffres de 2019 pour ne pas être faussée par la crise du Covid). Autrement dit, les chômeurs ont 2,6 fois plus de risques de mourir dans les trois ans que les travailleurs, tous âges confondus.

Enfin, les chômeurs recourent moins aux soins de santé (première ligne et soins préventifs) que les travailleurs et, dès lors, “ils s’exposent à des maladies plus lourdes et plus longues”, déplore Jean Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris. “Tous les indicateurs montrent qu’être chômeur, ce n’est pas le paradis comme certains le font croire. Il y a grosso modo 284 000 chômeurs en Belgique, 160 000 bénéficiaires du revenu d’insertion sociale (RIS), et Frank Vandenbroucke (ministre fédéral de la Santé – Vooruit) veut remettre au travail 20 000 invalides par an. Vous additionnez, ça fait 464 000 personnes. Or il y a 200 000 emplois vacants… On est dans une équation complètement folle. On constate au fil du temps une doctrine libérale qui se durcit. D’abord contre les chômeurs. Maintenant contre les malades.”

Cette doctrine infuse à gauche aussi, non ? C’est Frank Vandenbroucke, socialiste flamand, qui porte le projet sur le retour au travail des malades de longue durée.

Oui, cela percole fortement chez les tenants de cette doctrine. Et parfois aussi chez les partisans de ce qu’on appelle l’État social actif. J’en suis bien conscient.

Que proposez-vous ?

Le travail est un vecteur d’émancipation. La plupart des chômeurs ne demandent qu’à retrouver un travail dans des conditions normales. On plaide pour intégrer la dimension sanitaire et psychologique dans l’accompagnement des chômeurs, surtout pour les chômeurs de longue durée. On doit avoir des accompagnements quasi individuels pour tenir compte de la situation de la personne et l’aider à retrouver le chemin du travail. Ce n’est pas en la culpabilisant ou en réduisant ses revenus qu’elle y arrivera. De toute façon, si elle n’est pas capable de retourner au travail, elle n’y retournera pas.

guillement On doit arrêter les politiques de sanctions, qui viennent de cette morale protestante où il faut se faire mal… Ça ne sert à rien et toutes les études le démontrent.

Les organismes chargés de la remise à l’emploi, tels que le Forem, proposent déjà des accompagnements individualisés.

Ça se fait, mais je pense qu’on doit le faire davantage, et les mutualités peuvent aider. La deuxième chose à réaliser, c’est de sensibiliser les employeurs pour que les gens puissent retrouver des emplois de qualité. On constate que pratiquement tous les chômeurs de longue durée doivent se contenter de petits boulots, avec des contrats qui ne sont jamais assez longs pour qu’ils puissent remettre le pied à l’étrier de la vie professionnelle. Il faut allonger la durée des contrats. Enfin, on doit arrêter les politiques de sanctions, qui viennent de cette morale protestante où il faut se faire mal… Ça ne sert à rien et toutes les études le démontrent. Si ça fonctionnait, ça se saurait. Un chômeur de longue durée qui ne bénéficie pas d’un accompagnement social, sanitaire et psychologique est un invalide en puissance.

De plus en plus de partis politiques veulent limiter le chômage dans le temps, parfois avec une remise automatique à l’emploi. C’est une bonne mesure ?

C’est un peu moralisateur. Le travail est un droit, il ne doit pas devenir une obligation. Il faut accompagner les gens, les remettre dans le circuit du travail, mais pas de manière coercitive. Si on recyclait les moyens mis dans les contrôles pour les consacrer à l’accompagnement, on rendrait beaucoup plus service à la population et au budget de l’État que ce que l’on fait maintenant.

De nombreuses entreprises peinent à trouver de la main-d’œuvre. Que faut-il faire pour motiver les chômeurs à prendre ces emplois disponibles ?

Améliorer les conditions de travail, et pas que les conditions financières. Les gens veulent concilier vie privée et vie professionnelle. Ils veulent trouver du sens dans leur travail – un phénomène qui s’amplifie –, avoir le sentiment que ce qu’ils font est utile et reconnu comme tel. Et il y a aussi un problème de formation. L’attractivité des métiers est liée au salaire, mais pas uniquement. Les conditions de travail sont fondamentales. L’une des premières raisons pour lesquelles des gens tombent en incapacité, c’est la pénibilité du travail.