Les récents recrutements chez les Engagés n’inquiètent pas le MR : “Ils vont se faire piéger”

Les Engagés viennent de connaître une bonne séquence politique et médiatique. Le parti de Maxime Prévot, créé sur les cendres du CDH, a annoncé plusieurs recrutements en vue des élections. Entre autres, Olivier de Wasseige (ancien patron de l’Union wallonne des entreprises) sera tête de liste aux régionales à Liège et Yves Coppieters (médecin spécialisé en épidémiologie) tête de liste dans le Brabant wallon pour le niveau fédéral. Ces arrivées de personnalités publiques s’ajoutent, entre autres, au transfert de l’ancien ministre MR Jean-Luc Crucke. Les Engagés ont, en outre, développé un programme qui entre en concurrence avec celui des libéraux sur plusieurs points importants (par exemple, en matière de limitation dans le temps des allocations de chômage).

Bref, les ex-humanistes semblent avoir pris le MR pour cible. Mais qu’en pensent les libéraux ? Craignent-ils de perdre des plumes aux élections ? Pas du tout, selon le large coup de sonde effectué par La Libre auprès des mandataires MR. “Un danger ? Je ne pense pas que Les Engagés nous feront mal, analyse Denis Ducarme, député fédéral et ancien ministre. Les électeurs ont déjà compris que la première ambition de Maxime Prévot, malheureusement, est de rentrer dans une majorité avec le PS. Par contre, plutôt que de rester à l’étroit dans leur petite chapelle, s’ils voulaient construire une grande cathédrale de centre-droit avec le MR, je répondrai favorablement. On a besoin, pour faire face à la gauche multiforme, d’un grand parti qui va du centre à la droite et qui peut rassembler 35 % des voix.”

Un autre libéral haut placé estime que la stratégie suivie par les Engagés les mènera à un couac électoral. “Toutes ces arrivées dans leur parti sont possibles parce qu’il y a eu beaucoup de départs avant, explique un élu bleu qui a souhaité rester anonyme. Catherine Fonck, Alda Greoli, André Antoine… Tous les piliers se barrent ou ne se présenteront pas sur les listes. Ensuite, aller chercher dans la société civile des gens qui n’ont aucune expérience politique pour mener des listes, c’est casse-gueule : pas l’expérience des débats ni de l’organisation d’une campagne, pas de relais, pas de réseau… Et regardez leurs profils : oui, certains sont connus dans le monde médiatique mais peu de gens se couchent le soir en se disant que leur rêve était de voter pour Yves Coppieters…”

Sur le combat des idées, le fait que Les Engagés développent un discours au centre/centre droit semblable au MR pourrait sortir les libéraux de leur isolement en Belgique francophone. “On ne sera plus les méchants, ils vont appuyer nos idées ; que ce soit sur la défense du nucléaire ou sur les allocations de chômage. Ils vont se faire piéger”, prophétise un autre mandataire haut placé. S’ils sont cohérents, ils devront gouverner avec le MR, vu leur programme. Cela va être, en fait, une aubaine pour le MR. En outre, les gens préfèrent toujours l’original à la copie. Enfin, on est encore loin de la campagne électorale. Ils ont eu une bonne couverture médiatique mais attendez que la machine MR et nos solides têtes de liste se mettent en marche…”

L'ancien patron des patrons wallons, Olivier de Wasseige (à gauche), lors de l'annonce de son arrivée chez Les Engagés. Il sera tête de liste aux élections régionales à Liège.

Plusieurs libéraux ne donnent pas cher de l’avenir du mouvement de Maxime Prévot et anticipent une grande recomposition politique qui suivra le tunnel électoral de 2024 (les fédérales, régionales et européennes en juin et les communales et provinciales en octobre). “S’ils se plantent aux prochaines élections, ils sont morts. Et ils le savent très bien. Maxime Prévot sera le premier d’entre eux à trépasser. Mais leur défaite pourrait débloquer la situation pour créer un grand rassemblement au centre-droit avec le MR, ce qu’ils n’ont pas eu le courage de faire avant les élections.”

Un député wallon se montre encore plus dur : “Les Engagés comblent le vide, ils n’ont plus personne…. Olivier de Wasseige est un libéral de centre-droit, il l’a dit lui-même ! En fait, il aurait pu venir au MR mais est allé aux Engagés car on n’avait pas de place en ordre utile sur les listes pour lui. C’est facile à comprendre. Ces arrivées montrent que Les Engagés essaient juste de survivre et de ne pas se vautrer encore plus que les autres fois aux élections… En plus, leur projet politique n’est pas clair. En fait, on en parle assez peu en interne. On réfléchit à nos propres listes et à notre propre programme.”

On le voit, à tort ou à raison, les libéraux ne voient aucun danger électoral dans la dynamique initiée par Les Engagés. Ce pronostic se vérifiera-t-il ? Les prochains sondages sur les intentions de vote seront certainement scrutés par les états-majors des deux partis.