Ces dernières semaines, les Wallons ont reçu dans leur boîte aux lettres le courrier leur demandant de payer le précompte immobilier. Dans la plupart des cas, ils ont découvert que le montant de la taxe, poussé par l’inflation récente, avait connu une forte hausse. Ils ont aussi pu constater que la réduction octroyée aux propriétaires qui ont deux enfants ou plus à charge (125 euros par enfant) ou un enfant atteint d’un handicap (250 euros par enfant) n’a, par contre, pas bougé. Ce qui fait dire aux députés wallons Les Engagés, dans l’opposition, que le gouvernement wallon (PS-MR-Écolo) a augmenté les taxes. Le député François Desquesnes, chef de groupe des Engagés au Parlement wallon défendait, lundi en commission du Budget et des Finances, sa proposition de décret visant à réparer ce qu’il considère comme une “taxe déguisée”. Une proposition qu’il avait présentée dans La Libre du 2 septembre 2023.

Il a aussi introduit un second texte imposant l’automaticité des réductions liées aux enfants à charge. Aujourd’hui, pour pouvoir bénéficier de cette réduction, un ménage doit introduire une demande via un formulaire ad hoc. Sans cela, il n’en bénéficie pas. Le contribuable ne doit, certes, l’introduire qu’une seule fois, la réduction devenant automatique par la suite. Mais un grand nombre de contribuables ne semblent pas au courant qu’ils peuvent bénéficier de ces réductions. C’est pour eux que Les Engagés souhaitent imposer l’automaticité de l’octroi de la réduction du précompte immobilier.

L’automaticité du mécanisme

Lundi, en Commission du Budget et des Finances, la majorité, ministre en tête – en l’occurrence, Adrien Dolimont (MR) – trouvait que ces deux propositions émanant des rangs de l’opposition partaient d’une bonne intention mais qu’elle ne pouvait pas se permettre de la voter en l’état. “Pour être clair, a argumenté le ministre, il n’est pas aisé d’automatiser la réduction. En effet, et s’il est vrai que l’administration fiscale wallonne dispose bien des données permettant l’établissement du précompte immobilier, elle ne peut pas présupposer que l’ensemble des conditions prévues par le législateur pour bénéficier des différentes réductions possibles en matière de précompte immobilier sont bel et bien rencontrées. Et je rappelle que pour l’octroi de réductions d’impôt sur les revenus, la charge de la preuve incombe au redevable.” Néanmoins, Adrien Dolimont a annoncé la mise en place de groupe de travail pour réfléchir, notamment, à une automaticité plus grande du mécanisme.

Le ministre libéral considère aussi que faire cette réforme trop rapidement pourrait engendrer “un risque dans l’enrôlement et créer ainsi une baisse de confiance dans l’administration fiscale wallonne”. Il estime enfin que “faire ça maintenant sans savoir si d’autres adaptations ne sont pas nécessaires” n’est pas raisonnable.

Néanmoins, l’opposition a obtenu que des auditions de différents acteurs liés à la question du précompte seraient menées dans le mois. Une piste a par ailleurs été avancée par le député de la majorité, Stéphane Hazée (Écolo) qui considère que les données des allocations familiales peuvent, peut-être, être utilisées pour faciliter l’automatisation des réductions. Des raisons budgétaires, notamment, sont par contre avancées pour ne pas systématiser l’indexation des réductions de précompte immobilier pour enfants à charge à la veille d’un conclave budgétaire.