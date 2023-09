”Refédéraliser la Santé ? Il faut garder les pieds sur terre. On est dans un pays qui ne permet pas ce genre de choses”

La N-VA fait d’une nouvelle réforme de l’État un enjeu de campagne en vue des élections de juin 2024. Qu’attendez-vous sur ce terrain-là en matière de santé ?

Chez Solidaris, on n’est pas du tout demandeurs d’une septième réforme de l’État. Il faudrait déjà digérer la sixième et l’évaluer. Par contre, on peut se mettre en ordre de marche au niveau intra-francophone. On peut transférer certaines matières à la Région, ce qui rendrait les politiques de santé plus cohérentes. Il y a des compétences résiduaires qui se trouvent à la Fédération Wallonie-Bruxelles (ou Communauté française) que l’on pourrait transférer à la Région. Je pense à la prévention, à la promotion de la santé et aux hôpitaux universitaires. Cela rendrait le système de santé plus efficace. Ce qui ne veut pas dire que l’on doit déshabiller la Fédération. Elle garde des compétences importantes, comme l’Enseignement et la Culture.

Des partis francophones demandent de refédéraliser toutes les compétences liées la santé. Et vous ?

J’aime bien rêver, mais il faut garder les pieds sur terre. On est dans un pays qui ne permet pas ce genre de choses.

guillement On revendique une norme de croissance de 3 % pour réinvestir dans toute une série de priorités, comme la pénurie de personnel et la santé mentale.

Quelles sont les priorités de Solidaris en matière de santé en vue des élections ?

D’abord lutter contre la pénurie dans les métiers du soin. Tout le système de santé repose sur la force de travail des gens. Des hôpitaux ont dû fermer des ailes complètes. La pénurie est un grave dysfonctionnement et engendre un problème d’accessibilité aux soins. Ensuite, il y a l’individualisation des droits sociaux, avec la suppression du statut de cohabitant. On voit que c’est une politique qui commence à faire son chemin. Parmi nos autres priorités, il y a aussi le juste prix des médicaments, la sécurité tarifaire avec la question du conventionnement et le combat contre les suppléments d’honoraires, la santé mentale, et enfin le financement. On va élaborer en octobre le budget des soins de santé. Solidaris avait prévenu que la norme de croissance des soins de santé fixée à 2 % était trop courte. On revendique une norme à 3 % pour réinvestir dans les priorités que j’ai évoquées.

Le gouvernement a décidé de faire passer cette norme de 2,5 % à 2 % en 2024. Il doit revoir sa copie ?

Non, le gouvernement a décidé que ce serait 2 %. On verra ce que ça donne. J’espère qu’il n’y aura pas d’économies. Mais 2 %, il est clair que, pour l’avenir, c’est trop peu. La preuve, c’est que le gouvernement avait à peine décidé de réduire la norme à 2 % pour 2024 qu’il disait déjà qu’elle repasserait à 2,5 % en 2025. Il s’est bien rendu compte que 2 %, c’est trop court.

Le budget des soins de santé peut-il continuer à augmenter infiniment, alors que la croissance économique est faible, voire stagnante ?

Il y a la croissance économique, mais il y a aussi la répartition des richesses. On ne peut pas dire qu’on est dans un pays pauvre. Il y a aussi des réformes à mener dans les soins de santé pour qu’ils soient plus efficients. Mais on ne peut pas nier qu’il y a des problèmes de pénurie, des besoins en santé mentale, etc.

guillement Un mouvement comme le PTB qui ne traduit pas la force du militantisme en action politique, c’est un problème.

Est-ce que les partis politiques entendent encore votre message ?

Oui. On a souvent des contacts directs. Avec le PS, bien sûr, mais aussi avec Écolo et Les Engagés, voire Défi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d’accord en matière de santé. Maintenant, est-ce que c’est suivi d’effet ? C’est un autre problème…

Le MR et le PTB ne sont pas des interlocuteurs pour vous ?

Le MR, certainement pas dans sa configuration actuelle, même si j’ai des contacts avec des personnes du MR qui ne sont pas dans la même logique que leur président (Georges-Louis Bouchez). Quant au PTB, si, on a des contacts avec eux, mais tant qu’il reste un parti d’opposition, ça ne sert à rien de développer nos relations. Le jour où il décidera de changer les choses par la force démocratique, en participant au pouvoir, on verra comment les choses évolueront. Mais il y a aussi d’autres éléments qui me gênent au PTB, notamment sur l’aspect démocratique. Un mouvement qui ne traduit pas la force du militantisme en action politique, c’est un problème.