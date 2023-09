La prise de la semaine chez Les Engagés concerne cette fois la circonscription de Charleroi-Thuin pour le Parlement wallon. Jean-Jacques Cloquet, puisque c’est de lui dont il s’agit, rejoint le parti présidé par Maxime Prévot alors qu’il était courtisé par le MR.

“Jean-Jacques est un libéral social, c’est un homme de projets. Lorsqu’il dirigeait l’aéroport de Charlero, il a toujours respecté aussi bien le camp syndical que le camp patronal”, explique Maxime Prévot qui s’est donné jusqu’au 7 octobre – date d’une convention du mouvement – pour présenter toutes les têtes de listes pour les scrutins fédéral, régionaux et européen. “Après, ils auront jusqu’au 31 décembre pour constituer leurs listes. Je ne voulais pas me retrouver comme en 2019 lorsque je suis arrivé à la présidence et que je n’ai eu que quelques semaines pour faire cet exercice. Nous serons en ordre de marche beaucoup plus tôt cette fois-ci.”

Jean-Jacques Cloquet est donc la nouvelle recrue que les Engagés sont allés chercher dans la société civile. L’homme qui est domicilié dans le Brabant wallon a vécu 50 ans dans la région de Charleroi, où il sera candidat. Ce père de cinq enfants a eu une carrière particulièrement éclectique. Né en 1960 à La Louvière, il signe son premier contrat semi-pro de footballeur au Sporting de Charleroi en 1978, où il restera jusqu’en 1985 avant d’aller jouer à La Louvière. Il sera d’ailleurs le plus jeune joueur de Belgique à disputer une finale de la coupe. En parallèle, il suit une formation d’ingénieur civil énergéticien à Mons. Lorsqu’il se blesse, sa carrière sportive s’arrête net. Il trouve alors de l’embauche chez Solvay où il passera vingt ans.

Outre une fonction de directeur général du Sporting de Charleroi, il travaillera aussi dans le secteur du logement social. En 2007, il débarque à l’aéroport de Charleroi où son travail de directeur général est salué par de nombreuses personnes. Vint ensuite une collaboration – courte – chez Pairi Daiza, suivie d’un rôle d’expert au cabinet du ministre wallon, Jean-Luc Crucke (MR, à l’époque), où il s’intéresse aux questions relatives à l’aviation verte.

”L’ennemi de personne”

Depuis lors Jean-Luc Crucke, dont il est proche, est passé avec armes et bagages chez les Engagés. Faut-il y voir un lien ? Manifestement oui. Jean-Jacques Cloquet le reconnaît d’ailleurs lui-même. “Les rencontres avec Jean-Luc et puis avec Maxime Prévot ont été déterminantes. Ce qui m’a séduit chez Les Engagés, c’est qu’ils me confient un rôle de rassembleur. J’ai des connaissances dans tous les partis, je ne suis l’ennemi de personne et ce qui m’intéresse, ce sont les projets.” Pour lui, l’ancien CDH est devenu “un nouveau mouvement”. “Ils ont marqué un temps d’arrêt en 2019 en décidant d’aller dans l’opposition. Ils ont pris le temps de réfléchir en se concertant avec beaucoup de personnes, j’en ai d’ailleurs fait partie à l’époque.”

Jean-Jacques Cloquet a pourtant dit, dans le passé, qu’il ne voulait pas faire de politique. Il a donc changé d’avis. “Ça tombe au bon moment, mon mandat à la tête d’un cercle d’affaire carolo se termine et maintenant j’ai envie d’y aller.” Des propositions, il en a déjà eu. En 2019, notamment, le président du MR lui a proposé le poste de secrétaire d’État à la Digitalisation qui est finalement revenu à Mathieu Michel. “J’ai dit non parce que ce n’était pas le moment et que, surtout, ce n’était pas mon truc. Je n’y connaissais rien, je préfère être honnête. À l’époque, certains m’ont dit que j’aurais dû le faire pour le pognon, mais c’est n’est franchement pas ça qui m’intéresse.”

L’Énergie, l’Emploi, etc.

S’il est élu le 9 juin prochain, Jean-Jacques Cloquet débarquera donc au Parlement wallon et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles – à moins bien sûr que son président nourrisse pour lui un destin ministériel si Les Engagés devaient revenir au pouvoir. “Les sujets qui m’intéressent sont l’Énergie, c’est un secteur important. Mais aussi la Formation, l’Emploi et l’Économie”. Et lorsqu’on lui demande s’il sera capable de s’adapter au travail parlementaire qui peut souvent s’avérer ingrat, il ne doute pas d’y parvenir. “C’est vrai que les choses peuvent aller plus vite dans le monde de l’entreprise. Mais ce qui m’intéresse c’est d’être à la disposition de mon mouvement, de bien prendre le temps de préparer les dossiers et surtout, de trouver des solutions.”

Précisons enfin que Julien Matagne, député sortant qui occupait la tête de liste lors du précédent scrutin, occupera la 1ère suppléance sur la liste fédérale avec un regard appuyé vers le maïorat de sa commune de Gerpinnes qu’il espère bien conquérir en octobre 2024.