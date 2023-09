La vie d’échevin(e) ressemble un peu à celle d’un ministre, version locale. Et comme souvent, les vies de ces membres des exécutifs locaux sont rythmées par des discours, des réceptions ou des déplacements, des rendez-vous qu’il y a lieu de fixer au restaurant. Pour ce faire, certains élus peuvent s’octroyer un certain budget afin de se fournir en vêtements de circonstance, de payer le déplacement ou de payer la note au restaurant, par exemple. Il n’est pas rare, non plus, qu’il soit de coutume d’offrir un cadeau à son hôte ou son invité. Ce budget, appelé “frais de représentation”, est octroyé à une appréciation assez libre par les collèges communaux après leur formation.

Parfois, comme à Schaerbeek ou Molenbeek, il arrive que les élus fassent le choix de ne pas s’octroyer le moindre centime pour leurs frais de représentation, choix politique aussi rare qu’assumé mais qui n’exclut pas d’autres avantages. À Saint-Josse, les élus (PS ou ex-PS, au regard de la saga qui a déchiré la formation en début d’année) jouissent d’une somme de 1784 euros par an comme frais de représentation. Émir Kir, en tant que bourgmestre, peut profiter de 3512 euros. Ce choix, qu’il interpelle ou non, appartient aux élus tennoodois et est tout à fait légal.

À noter encore la facilité de retrouver cette donnée sur le site de la commune, ce qui n’est pas le cas pour bien d’autres communes bruxelloises. La remontrance de la tutelle à ce sujet, suite à une plainte déposée par la conseillère communale Pauline Warnotte (Ecolo) y est peut-être pour quelque chose.

Cette dernière s’est d’ailleurs penchée sur les frais de représentation de Dorah Illunga, l’échevine de l’Emploi, des Affaires Sociales (CPAS), et des Relations Internationales. En 2019, fraîchement réélue, l’ex-PS utilise ses frais de représentations dans des parfums, du maquillage, des vêtements… Jusque-là, rien de polémique. Mais certains tickets de caisse que nos confrères de La DH ont pu consulter laissent planer quelques doutes sur leur utilité pour une échevine. On note, par exemple, l’achat de porte-jarretelles et leurs bas en dentelle, d’un paquet de Marlboro Gold, d’un pyjama, d’une main de bananes ou de très nombreux tickets de fast-foods. Dans ce cadre, il y a lieu de poser la question du bien-fondé de ces dépenses. L’échevine Illunga, elle, assure que ces frais n’ont jamais posé souci. “Les frais de représentation font l’objet d’un contrôle à un double niveau, administratif d’une part par le receveur communal et en validation finale par le Collège.”

Flou sur la légalité

Aussi, l’échevine tennoodoise souligne le manque de clarté quant à ce qui peut être considéré comme frais ou non. “Il n’existe pas de définition précise de ce qui est éligible en termes de dépenses mais nous comptons sur le bon sens de chacun pour être attentif. S’il y a donc pu avoir quelques exceptions, elles confirment ici la règle de la bonne gestion puisque l’on parle de plusieurs années qui ont été analysées.” Cette définition, l’ex socialiste estime que c’est la tutelle régionale qui devrait la définir. “C’est nous donner beaucoup de pouvoir”, répond cette dernière, qui se réfère à la Nouvelle Loi Communale. Dans son article 19, celle-ci stipule que le gouvernement fixe les montants maximums des frais de représentation que peuvent s’octroyer les collèges, et que ceux-ci doivent être justifiés. Jusque-là, tout semble légal.

Malgré plusieurs recherches, il nous a été impossible de trouver le receveur communal de l’époque, qui a validé ces dépenses. Mais un autre ancien haut fonctionnaire admet que ces dépenses peuvent poser question. “Pour ce cas, ça me semble inacceptable, ça reste de l’argent public. Cependant, c’est toujours difficile pour le receveur d’apprécier un tel cas car il défend les intérêts de la commune, tout en étant jugé par le Collège. Ceci dit, cela peut être dû à une mauvaise compréhension de l’échevine Illunga, et le préjudice financier reste très négligeable.”

Quatre Iphones en quatre ans

Un autre avantage dont jouissent les élus tennoodois (et bien d’autres), c’est un téléphone de fonction. Des Iphones, en l’occurrence. Depuis sa prise de fonction en 2019, Dorah Illunga en a reçu quatre. Le premier, de son prédécesseur, reçu le 21 janvier 2019, perdu le 10 avril. Deux jours plus tard, elle reçoit un Iphone 11, puis un Iphone 12 mini le 28 février 2022. Enfin, depuis le 11 mars 2022 (soit deux semaines après la réception du précédent téléphone), l’échevine est dotée d’un Iphone 13. À part pour le premier téléphone dont la perte est justifiée par un document officiel, aucun document n’avait été fourni, justifiant la réception d’un nouveau téléphone. “Tout est en ordre me concernant, assure l’échevine. L’inventaire n’était pas à jour.”

Une justification dont doute la conseillère communale Ecolo, Pauline Warnotte. “Il est étonnant que sur les feuilles des autres personnes (concernées par cet avantage, NdlR), une date de reprise soit mentionnée et pas sur la sienne.” Pour elle, ce qui importe, c’est surtout la transparence de l’administration communale. “C’est d’autant plus troublant que cela fait des mois que j’essaie d’obtenir cette information. Soit il y a effectivement un problème d’archivage et de suivi, soit il y a un problème de confusion des genres entre patrimoine communal et patrimoine personnel, soit les deux. Dans tous les cas, c’est de la mauvaise gestion.” Là aussi, notre source auparavant bien placée, émet des doutes. “C’est une pratique constatée dans beaucoup d’administrations, de perdre son téléphone. Mais quel politique perd son outil de travail une fois par an ? C’est hallucinant.”