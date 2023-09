"Georges-Louis Bouchez a de la chance que la bêtise ne tue pas": le juge Luc Hennart tacle le président du MR

"La Première est une succession de visions du monde de gauche sur le climat, les inégalités, le racisme, le rapport entre le nord et le sud", a-t-il expliqué avant de sortir un exemple, "Pas plus tard que ce matin, il y avait un débat où les deux invités critiquaient le fait qu’on va faire respecter toutes les peines de prison, même les plus petites. Ils ne se disent pas qu’il serait intéressant d’avoir un contradicteur."

À lire aussi

Ce mercredi soir, le juge honoraire et chroniqueur régulier sur la RTBF Luc Hennart a rebondi brièvement sur les propos du président du MR dans "Le petit théâtre de Vrebos", sur LN24. Et il ne mâche pas ses mots envers Georges-Louis Bouchez : "Il a une chance extraordinaire, c'est que la bêtise ne tue pas".