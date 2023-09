L'opposition PTB rejette l'appel de Jeholet à maîtriser les dépenses en FWB :"Il veut encore dégrader les conditions de travail dans les écoles"

Au lieu d'économies, la FWB a au contraire besoin d'un refinancement pour soutenir l'enseignement, la petite enfance, la culture ou les sports, estime l'opposition de gauche radicale. "Des économies ne sont pas la solution mais le problème", martèle Alice Bernard, cheffe du groupe PTB au Parlement de la FWB.

"Et contrairement à ce qu'explique Pierre-Yves Jeholet, il y a de l'argent en Belgique. Le PTB soutient, comme une très large majorité de la population, une taxe des millionnaires qui devrait par exemple permettre d'augmenter le budget national de l'enseignement d'un milliard d'euros", selon l'élue.

"Le ministre Jeholet ne vit clairement pas dans le même monde que la classe travailleuse quand on écoute ses propositions d'austérité. Dans les écoles, les conditions de travail se sont dégradées à cause de la pénurie d'enseignants et du nombre trop élevé d'élèves par classe, mais M. Jeholet veut encore dégrader l'attractivité de la profession en attaquant les salaires et le droit à la pension", dénonce l'opposition marxiste.

"Il revendique la création de 5.000 places en crèches, mais ne dit pas que depuis 2019 il y a au total 770 places en moins et qu'il en manque plus de 15.000 pour répondre aux besoins des parents. Il souligne le refinancement de 80 millions de l'enseignement supérieur, mais n'a visiblement pas entendu les recteurs d'universités qui expliquaient récemment que la précarité étudiante n'a jamais été aussi grande et que le financement par étudiant n'arrête pas de diminuer au détriment des jeunes et de la qualité de l'enseignement", ajoute la députée.

Face à ce qu'elle qualifie d'"attaques répétées (du ministre-président) contre notre jeunesse et nos écoles", Mme Bernard s'étonne aussi mercredi de l'absence de réaction du PS et d'Ecolo, les deux partenaires de majorité de M. Jeholet. Et l'élue d'interroger: "Comment est-ce possible que des partis de gauche n'y réagissent pas?".