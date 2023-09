”Tu es un homme blanc, 55 ans et tu souhaites te reconvertir ? Ne cherche plus” : quand la députée wallonne Rachel Sobry se moque du mercato des Engagés

Des profils, même s'ils ne sont pas les seuls, qui ont fait réagir les adversaires politiques des Engagés et notamment la députée wallonne Rachel Sobry (MR), qui s’est fendu d’un tweet plutôt provocateur envers le parti de Maxime Prévot : “Tu es un homme blanc, 55 ans et tu souhaites te reconvertir ? Ne cherche plus, Les Engagés ont une tête de liste pour toi aux côtés d’Olivier de Wasseige, Yves Coppieters, Yvan Verougstraete et Jean-Jacques Cloquet pour représenter la société de demain !”

Avant de conclure par un message de soutien adressé à Lyseline Louvigny, ancienne conseillère communale MR à Tubize et qui a décidé de rejoindre elle aussi les rangs des Engagés.

Cette prise de position de Rachel Sobry n’a pas manqué de faire réagir dans les rangs des Engagés. À commencer par Yvan Verougstraete, lui-même une des cibles du tweet de la députée wallonne : “Merci pour ce commentaire constructif qui élève le débat politique… Peut-être que nous réduire à des hommes blancs est réducteur ? Peut-être même n’avons-nous pas 55 ans ? Soit…”

Catherine Fonck s’est de son côté montrée plus virulente envers la députée wallonne et son président de parti Georges-Louis Bouchez : “Si vous n’étiez pas au MR, je crois que votre président dénoncerait un tweet woke…”