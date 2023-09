La crise politique s'accentue encore davantage au sein de la commune de Schaerbeek. Après le départs des conseillers communaux Sadik Köksal et du doyen du conseil communal, Bernard Guillaume, pour le MR, la conseillère communale Emel Doganc quitte elle-aussi la liste de la bourgmestre, Cécile Jodogne (Défi).

"Nous espérons que Madame Dogancan assumera son départ avec plus d’allure que les précédents en rendant son mandat, obtenu sur une liste, avec un programme et grâce à des électeurs qu’elle trahit aujourd’hui", a commenté Cécile Jodogne.

La conseillère communale restera indépendante dans un premier temps. Selon nos informations, elle rejoindra sans doute à terme une liste une liste commune, aux côtés du MR.

"Tout comme Emel Köse et Yusuf Yildiz en début de législature, Emel Dogancan a décidé de quitter la Liste du Bourgmestre, suite au refus de lui accorder un mandat d’échevine en plus de son mandat de conseillère communale", a indiqué le cabinet de la bourgmestre dans un communiqué. "Le départ annoncé de l’Echevine de Fierlant, prévu pour début janvier, va nécessiter son remplacement en tant qu’échevine du Commerce. Emel Dogancan s’est montrée intéressée par ce poste, alors même qu’elle a brillé par ses absences répétées au Conseil, dès le début de la législature. Par ailleurs, Lorraine de Fierlant étant élue sous la bannière des Libéraux schaerbeekois au sein de la Liste du Bourgmestre, il est logique que ce soit un élu Libéral schaerbeekois qui reprenne le mandat d’échevin. Il a été signifié à Madame Dogancan qu’elle ne pourrait donc logiquement pas obtenir ce poste."

La conséquence de ce départ est sans appel pour la majorité schaerbeekoise: à un an de la fin de législature, sur les 47 sièges qui composent le conseil schaerbeekois, l’alliance LB-Ecolo n'en compte plus que 23. Il n'y a donc plus de majorité à Schaerbeek.

"Son départ ne change pas grand-chose car elle ne venait presque jamais au conseil communal", relativise le porte-parole de Cécile Jodogne. "Ce mercredi, nous n'avions pas la majorité mais nous étions plus nombreux que l'opposition. Donc, nous avons fait passer nos points. Même si je reconnais qu'en 22 ans, je n'ai jamais connu une situation aussi difficile dans la commune."

La majorité schaerbeekois, qui éprouvait déjà de grandes difficultés pour obtenir le quorum de présence nécessaire, et faire passer ses décisions, devrait voir sa situation se détériorer encore davantage.