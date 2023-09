Il n’y a pas de recette miracle. Ces dernières années, le narratif des régionalistes wallons laissaient entendre que, face à une Fédération Wallonie-Bruxelles (ou Communauté française) financièrement exsangue, il n’y avait d’autre solution que de supprimer cette institution au profit des Régions. Mais le transfert de compétences ne résout pas d’un coup de baguette magique les problèmes financiers des entités francophones. Ces compétences, qu’elles soient exercées par les Régions ou la Fédé, devront bien être financées. Et l’état des finances régionales n’est guère plus reluisant.

”Des transferts ne résoudront certainement pas l’équation budgétaire, concède une source proche du dossier. Le simple fait de déplacer des compétences n’a jamais amélioré les comptes publics.” Au contraire même. Le sénateur flamand Rik Daems (Open VLD) avait calculé en 2016 que les dépenses publiques avaient connu un bond spectaculaire au cours des années 1990-1993 et 2001-2003 après l’adoption de réformes de l’État ayant transféré des matières du fédéral vers les entités fédérées (Régions et Communautés). On peut raisonnablement penser que le dédoublement (voire le triplement) des administrations lié à ces transferts avait eu un impact.

Le PS, le MR et Écolo sont en bonne voie pour conclure un accord sur le transfert de certaines “petites” compétences (donc pas l’Enseignement, la Culture ou les Médias) de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) vers les Régions wallonne et bruxelloise. Il est question de la Santé, de la Petite enfance, des Maisons de justice, etc.

Des matières, mais pas tous les budgets

”Est-ce qu’une opération comme celle-là va régler d’une quelconque manière le déséquilibre budgétaire structurel des entités francophones ? Non, évidemment, confirme une seconde source. Mais on espère des synergies entre les administrations, entre les parlements, les gouvernements. On espère une meilleure utilisation des deniers publics pour dégager des économies, même si cela restera marginal.”

La réforme en préparation a pour principal objectif de simplifier les institutions francophones, d’avoir plus de lisibilité et de cohérence dans l’exercice des compétences en évitant notamment qu’une même matière ne soit divisée en plusieurs niveaux de pouvoir. Mais l’idée est aussi de soulager un peu les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’un dans l’autre, les compétences qui pourraient être transférées vers les Régions représentent un milliard d’euros sur base annuelle, sachant que le budget actuel de la FWB pèse une quinzaine de milliards et que le déficit en 2023 avoisine les 900 millions d’euros.

L’idée serait de transférer les compétences mais pas l’entièreté des budgets afférents. La méthode avait été utilisée lors de la sixième réforme de l’État. Seuls 90 % des budgets des compétences régionalisées avaient été donnés aux entités fédérées. Mais à nouveau, “ce ne sera pas suffisant pour tirer d’affaire la Fédération”, conclut l’un de nos interlocuteurs.