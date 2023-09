Le gouvernement wallon a pour habitude d’octroyer des subsides en tout genre à une série de structures. Les pouvoirs locaux (communes, CPAS et sociétés de Logement) sont particulièrement demandeurs. Mais depuis le début de l’année 2023, ils sont soumis à une véritable avalanche d’appels à projet. Le député wallon, Manu Douette (MR) estime que c’est trop. “Le plan de relance wallon a accéléré le mécanisme, constate-t-il. Depuis début 2023, j’ai compté au moins trente appels à projets qui sont parvenus aux communes”.

Mais pourquoi ce député, ancien bourgmestre et qui se présente comme un municipaliste devrait se plaindre d’une telle générosité ? “Pour remplir les appels à projet il faut mobiliser un temps plein qui ne fait que ça, maugrée-t-il. Dans les petites communes, c’est quasiment impossible de dégager du personnel pour le faire.”

Manu Douette ajoute aussi que parfois “certaines communes (NdlR : sous entendu, en fonction de la couleur politique du ou de la bourgmestre) sont même informées au préalable et gagnent donc du temps sur les autres”. D’autant que ce mécanisme fonctionne en enveloppe fermée, les plus rapides sont donc avantagés puisque les montants octroyés dans le cadre de ces appels à projets sont limités. “Bon nombre de communes qui peuvent le faire ont tendance à répondre à tous les appels pour voir ce qui arrive et à prendre ce qu’elles peuvent ainsi prendre. Pour les communes, ça perturbe les choses lorsqu’elles doivent établir des plans à long terme.” Et puis, les moyens régionaux octroyés via les subsides sont conditionnés à un apport financer complémentaire de la commune elle-même. “De l’argent qui n’est pas toujours facile à trouver.”

Redondance

Manu Douette – qui s’apprête à faire un rapport sur le sujet pour le Parlement – constate aussi que certains appels à projets sont redondants. “Tel ministre propose un appel à projet qui vise recréer des espaces verts en milieu urbain et en milieu rural. Un autre propose de créer des parcs en milieu urbain, il y a encore le plan résilience climat et diversité et le projet cœur de village, tout cela se ressemble un peu”.

On trouve des appels à projets pour booster “le commerce en Wallonie, plusieurs plans inondations, des appels à projets concernant les cimetières, un plan pour les écoles, un autre pour les bibliothèques”. “J’ai compté que toutes les semaines et demie depuis janvier, les communes reçoivent des propositions pour des appels à projets”, ironise le député régional.

En premier lieu, Manu Douette demande que le gouvernement établisse un cadastre des subsides. Lorsqu’on lui fait remarquer que sous le gouvernement MR-CDH (2017-2019), la ministre Greoli (CDH) avait mis en place un site internet reprenant les différents subsides octroyés par la région, il répond du tac au tac : “Oui, c’est vrai mais le site est complètement abandonné”.

Le député a sondé l’ensemble des communes wallonnes (262) et 80 d’entre elles lui ont répondu. Il a donc établi un rapport avec d’autres députés de la majorité (PS et Écolo) et de l’opposition (PTB et les Engagés) pour trouver des solutions et simplifier un peu les choses en matière de subsides. “Je trouvais important que tout le monde soit associé à la démarche. L’idée étant que les propositions qui sortiront de nos travaux puissent être portées par les négociateurs de la prochaine DPR (NdlR : l’accord de gouvernement)”. Ce rapport sera donc débattu en commission et des auditions seront organisées.

Un droit de tirage

Une idée défendue par Manu Douette, notamment, est la mise en place d’un mécanisme de droit de tirage. “Il s’agirait d’octroyer une enveloppe à chaque commune. Un peu comme le fonds des communes le fait déjà. On pourrait parler d’un fonds des communes extraordinaire. Les communes pourraient y puiser les moyens nécessaires en fonction du plan d’action déterminé par le collège. Pour aider les communes à planifier les choses, le gouvernement wallon devra mettre en place un plan stratégique qui permettra aux pouvoirs locaux d’anticiper les choses.” Précisons que pour les voiries, c’est déjà le cas et qu’un tel mécanisme “existe en Flandre pour les subsides communaux”.

”Il faut aussi uniformiser les procédures, préconise Manu Douette. Ces procédures sont différentes en fonction des administrations concernées. Elles devraient identiques. Il serait nécessaire aussi que les subsides soient répartis selon quelques thématiques : infrastructures routières, énergie, cadre de vie et digitalisation.”

Il faudra voir si les ministres du prochain gouvernement wallon accepteront de se passer de quelques coupages de ruban.