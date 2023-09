Les institutions francophones vont-elles évoluer ? Dans un entretien qu’il donnait à plusieurs médias du groupe IPM dont La Libre, le 13 septembre, le président du PS, Paul Magnette annonçait qu’il œuvrait en ce sens. “Les francophones peuvent simplifier leurs institutions. J’ai réuni les présidents de parti de la majorité et je leur ai fait des propositions. C’est vrai qu’en Belgique francophone, c’est compliqué. Il y a beaucoup de ministres, de gouvernements et la répartition des compétences n’est pas toujours très claire. Il y a des paquets de compétences à rassembler.”

Entre juillet 2022 et avril 2023, en effet, Paul Magnette, son homologue du MR Georges-Louis Bouchez ainsi que les co-présidents d’Écolo Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane ont imaginé sur une série de réformes qu’ils projettent de faire aboutir sous la prochaine législature. Les Engagés et le PTB dans l’opposition n’ont pas été conviés à la discussion, pas plus que Défi pourtant présent au sein de la majorité bruxelloise. Certaines idées font l’unanimité, d’autres non. Aucun accord n’a encore été signé, les réflexions vont se poursuivre. Car les questions demeurent nombreuses.

De quoi s’agit-il ? Il y a tout d’abord le transfert de certaines compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles vers la Région wallonne et la Région bruxelloise. Si, dans le plan des présidents de parti, l’Enseignement, la Culture, l’Audiovisuel et la Recherche resteraient à la Fédération Wallonie-Bruxelles, les autres compétences – à l’exception du Sport qui divise encore les intervenants – passeraient aux mains des Régions. Serait donc transféré le gros morceau de la Santé pour faire un bloc homogène avec les compétences en la matière déjà exercées par les deux Régions. Une manière de réduire le nombre de ministres de la Santé dans ce pays. Durant la crise Covid, leur nombre élevé revenait sans cesse sur le tapis. Même chose pour la formation professionnelle qui rejoindrait la compétence de l’Emploi déjà largement aux mains des Régions. Citons encore, les Maisons de justice, l’Aide à la jeunesse, la Petite enfance et l’Égalité des chances. Outre le fait de créer une homogénéisation de certains paquets de compétences, il s’agit aussi de réduire, en partie (voir par ailleurs) l’étranglement budgétaire de la Fédération.

Un transfert de compétences entre entité est possible, cela a été fait à de nombreuses reprises par le passé (Santé, Allocations familiales, l’Intégration des immigrés, les Infrastructures sportives etc.). Il reste à voir si c’est la Région bruxelloise qui reprendrait les compétences, parce qu’il faut alors un accord avec les partis flamands de Bruxelles. À défaut, ces nouvelles compétences devront être logées dans le giron de la Commission communautaire française (Cocof) – cette instance de la Région bruxelloise qui gère les compétences communautaires transférées à la Région et qui touchent les francophones. De ce côté-là, les choses ne sont pas très avancées.

Autre point de convergence entre les 3 partis : la diminution du nombre de ministres. L’objectif serait atteint par l’application du mécanisme dit de la double casquette. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles serait constitué de ministres régionaux. Ce système existait déjà, en partie, dans le gouvernement Demotte I (2007-2009). Rudy Demotte (PS) exerçait d’ailleurs lui-même la double fonction de ministre-Président wallon et de ministre-Président de la Fédération (appelée encore à l’époque Communauté française). La législature suivante (2009-2014), voit même le ministre-Président (Demotte-PS) et ses trois vice-Présidents (Marcourt-PS, Nollet-Écolo et Antoine-CDH) faire de même. Evelyne Huytebroeck (Écolo) siégeait, elle, à la Fédé et au gouvernement bruxellois. Il s’agit donc d’une simple décision politique à prendre lors des prochaines négociations.

Il y a encore, apprenait-on dans Le Soir de jeudi, une volonté de diminuer le nombre de députés siégeant au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils sont 94 aujourd’hui – les 75 députés wallons et 19 députés bruxellois francophones. L’idée est de les faire passer à 60 suivant la même proportion, soit 48 Wallons et 12 Bruxellois. Le changement peut être opéré via un vote à la majorité des deux-tiers au sein de l’assemblée francophone.

De manière concomitante, les discussions ont aussi porté sur la mise en place d’un service de greffe unique pour les Parlements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de rationaliser les dépenses. Les semaines parlementaires (une semaine à la région, une semaine à la Fédération) pourraient aussi être revues pour coller mieux aux réalités des régions qui exercent plus de compétences.

Rappelons quand-même que rien n’est encore fait.