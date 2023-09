La diffusion par la VRT du documentaire “Godvergeten” a mis la Flandre sens dessus dessous. Depuis la diffusion de la première partie de la série, on ne parle plus que de cela ou presque. Conner Rousseau, le président de Vooruit, a été le premier à réclamer une commission d’enquête parlementaire, mercredi matin. “Je suis sous le choc. Toute la Flandre est sous le choc, a-t-il souligné. Ces personnes ont été abusées par des prêtres, moquées par l’Église et abandonnées à leur sort par la justice.” Les socialistes flamands exigent en outre que la commission d’enquête se penche sur les subsides que reçoit aujourd’hui l’Église catholique. “Pourquoi des Belges devraient encore payer le salaire de clercs qui ont toléré des comportements criminels dans leur organisation et même couvert”, s’interroge le socialiste.

Le président de Vooruit a été rejoint par d’autres. Sammy Mahdi (CD&V) s’est déclaré écœuré après avoir vu la série. “Nous ne pouvons faire preuve d’indifférence face à ce qui s’est passé. Tout doit être mis en œuvre pour soutenir les victimes, une commission d’enquête parlementaire s’impose.” Sophie de Wit (N-VA) affirme pour sa part qu’il est “évident que les questions restées sans réponse doivent être traitées et que cette souffrance collective sera évoquée au sein de la commission parlementaire”.

Le président de Groen, Jeremie Vaneeckhout, veut, pour sa part, savoir si les victimes d’abus sexuels dans l’Église ont été traitées correctement et si l’enquête judiciaire ouverte il y a plus de dix ans – connue sous le nom d’Opération Calice – a été menée selon les procédures. Elle avait été marquée par un revers retentissant lorsque la chambre des mises en accusation de Bruxelles avait déclaré nulles les perquisitions menées par le juge Wim De Troy en 2010, notamment au siège de l’archevêché de Malines, à la cathédrale Saint-Rombaut et au domicile privé du cardinal Danneels.

”Les victimes d’abus au sein de l’Église ont le droit de savoir si l’enquête menée dans le cadre de l’opération Calice s’est déroulée correctement. Des pressions excessives ont-elles été exercées ? Des erreurs ont-elles été commises ? Ces questions devraient être clarifiées par une commission d’enquête parlementaire. En outre, des questions subsistent quant aux personnes qui, au fil des ans, ont contribué à dissimuler ces abus”, a souligné le député Olivier Vajda. Jeremy Vanheeckhout estime pour sa part qu’il faudrait en plus créer une commission d’enquête au niveau du parlement flamand “étant donné que les faits se sont essentiellement déroulés en Flandre”.

Une commission spéciale en juin 2010

Une commission spéciale sur les abus sexuels “relative au traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église” avait déjà vu le jour à la Chambre en juin 2010, présidée par Karine Lalieux (PS). Et un centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, avait été créé en 2011 à la suite d’un accord passé entre la commission parlementaire et l’Église. de toute évidence, le travail ne semble pas terminé.

”Il y a déjà eu, par le passé, des initiatives prises par le parlement et des étapes ont été franchies, mais elles sont insuffisantes et ne donnent pas aux victimes ce à quoi elles ont droit : réparation et reconnaissance”, a fait remarquer la députée fédérale Katja Gabriëls (Open VLD). Pour sa part, Tom Ongena, le président des libéraux flamands, a estimé “essentiel que les victimes soient indemnisées et que ce qui s’est passé ne se reproduise plus jamais.”

Le Vlaams Belang et le PVDA souhaitent également la création d’une commission d’enquête parlementaire. Côté francophone, PS et Écolo ont fait savoir qu’ils soutiennent l’initiative.

La commission Justice de la Chambre se penchera mercredi prochain sur le dossier, a annoncé la présidente Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). “Il est de toute première importance que le parlement élabore en commun une demande d’enquête claire car le résultat ne peut pas décevoir les victimes et leurs proches”, a-t-elle souligné.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, rencontreront, jeudi, des victimes d’abus sexuels commis par des prêtres. Ils s’entretiendront également avec l’évêque d’Anvers, Johan Bonny. Le ministre de la Justice affirme vouloir mettre l’évêque référendaire pour les questions relatives aux abus sexuels devant ses responsabilités. Pas seulement des paroles mais des actes, a-t-il dit. Il veut priver de salaire les prêtres abuseurs d’enfants de sorte que ces derniers ne soient plus rémunérés par l’argent du contribuable.