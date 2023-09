Pour débuter, le coût des travaux du Métro 3 ne fait qu’augmenter. La Région est-elle capable de payer ce chantier ? Selon David Leisterh, il n’y aurait aucun souci si on ne comptait pas que sûr un investissement public. “Dans plusieurs grandes villes d’Europe et même en Belgique, on utilise des investisseurs privés pour mener à bien ces grands chantiers structurants. Par exemple le ring de Gand, a été financé par une société privée. Je pense que pour le Métro 3 on n’aurait pas dû seulement compter sur l’argent des gens.”

Ensuite, David Leisterh a abordé la taxe kilométrique pour les automobilistes qui naviguent par Bruxelles. “Je pense qu’on a déjà assez de taxes pour les citoyens. Qui plus est, c’est ajouter une couche fiscale supplémentaire seulement sur Bruxelles. Si l’on est pour une réforme de la fiscalité automobile, par exemple à l’usage, elle doit s’appliquer à l’échelle nationale, pas sur 19 communes, cela n’a aucun sens.” D’ailleurs le président du MR bruxellois pense que cette taxe kilométrique ne verra probablement pas le jour. “Certains y croient toujours, mais dans les faits…”

Le libéral explique ensuite pourquoi Bruxelles prend du retard sur chaque gros chantier. La faute à la lasagne institutionnelle… “À Bruxelles, il faut trois fois plus de temps pour obtenir un permis. Il faudrait une législation beaucoup plus souple et plus simple ainsi qu’une autorité politique qui ose prendre ses responsabilités.”

Pour terminer cette interview, la présidence du MR a été abordée. Une décision va-t-elle être prise en interne ? “Le mandat du président se termine en Novembre. Je pense qu’il devrait être prolongé car on ne fait pas des élections internes à huit mois des élections.”