L’opération de recrutement des Engagés a suscité de nombreuses moqueries dans le camp libéral. Si l’on en croit les messages sarcastiques de plusieurs élus MR, les nouvelles recrues du mouvement de Maxime Prévot sont des nobodys, des visages inconnus, des personnalités de gauche et de vieux hommes blancs.

”Tu es un homme blanc, 55 ans et tu souhaites te reconvertir ? Ne cherche plus, Les Engagés ont une tête de liste pour toi aux côtés d’Olivier de Wasseige, d’Yves Coppieters, d’Yvan Verougstraete et de Jean-Jacques Cloquet pour représenter la société de demain”, a par exemple ironisé la députée Rachel Sobry sur X (Twitter).

Trop à gauche

Jeudi, Les Engagés ont présenté leur tête de liste bruxelloise pour le fédéral en la personne d’Elisabeth Degryse. L’ancienne vice-présidente de la Mutualité chrétienne est une bonne pioche pour parler aux libéraux-sociaux qui seraient mal à l’aise avec la guerre que mène le président du MR Georges-Louis Bouchez contre les mutuelles et les syndicats. “Je veux défendre les corps intermédiaires”, a déclaré la Bruxelloise pour justifier son engagement politique.

Ce geste a été salué par des personnalités de gauche du milieu, comme François Perl, conseiller stratégique de la mutualité socialiste Solidaris. Côté MR, à l’inverse, on a brocardé cette recrue “de gauche”, ce “nom dont on n’avait jamais entendu parler”. Le député bruxellois Geoffrey Coomans a moucheté cet “art d’annoncer du neuf avec du vieux”, rappelant que la nouvelle tête de liste avait déjà officié sous bannière humaniste lorsqu’elle travaillait dans le cabinet de Joëlle Milquet (ancienne présidente du CDH et ministre fédérale).

L’annonce de la très probable arrivée de Vincent Blondel, recteur de l’UCLouvain, en renfort aux troupes humanistes soulève les mêmes railleries. Globalement, l’idée est de dire : “mais qui est-il ?”.

Chez les Engagés, on savoure ces piques. “Ils ont le seum”, balaie une figure centrale du parti, nous signifiant que les Réformateurs seraient en réalité énervés par leur OPA sur les libéraux sociaux. Plusieurs des figures ayant rejoint les centristes avaient également été approchés par les libéraux de Bouchez. Le fait qu’Olivier de Wasseige et Jean-Jacques Cloquet, figures notables du monde économique, aient choisi l’écurie turquoise plutôt que la bleue est vécue comme si les premiers avaient coupé l’herbe sous le pied des seconds.

”Georges-Louis Bouchez a passé le mot à ses troupes de ne plus dire quelque chose de positif sur les Engagés. Le mot d’ordre est de nous dénigrer le plus possible”, regrette une autre personnalité importante du mouvement. “Cela montre qu’ils ont cessé de nous ignorer.”

Le MR est momentanémant fébrile

Un autre pilier du parti apporte quelques nuances au tableau. Pour lui, il n’est pas question de comparer la situation à un mercato. “On n’est pas un club de foot. Nous n’achetons pas les gens. L’arrivée de nouvelles personnalités chez nous est le fruit de relations interpersonnelles. Lorsqu’il a expliqué les raisons de son départ des libéraux, Jean-Luc Crucke a emmené une série de personnes dans son sillage. Le MR est peut-être un peu fébrile maintenant parce qu’il passe une mauvaise séquence. Mais à près de 20 % dans les sondages, je ne pense pas qu’ils s’inquiètent réellement.”

Au sein du MR, on recadre. L’agitation qui entoure les Engagés n’est perçue que comme momentanée. Elle se dissipera lorsque les libéraux entreront dans la danse en présentant leurs propres nouvelles recrues. On nous confirme toutefois que des contacts très sérieux avaient été pris entre les CEO Cloquet et de Wasseige et les bleus. Des promesses avaient même été faites, promesses qui n’auraient pas été tenues. Ce qui expliquerait une part du “seum”.