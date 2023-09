"Une atteinte à la liberté de la presse" : la justice empêche la publication de contenus sur le dérapage raciste de Conner Rousseau

L’affaire faisait grand bruit dans les médias la semaine dernière. Le président de Vooruit, Conner Rousseau, aurait tenu des propos racistes début septembre lors d’une fête locale à Saint-Nicolas. Selon Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws, le socialiste flamand aurait une vive altercation avec des policiers lors de laquelle il aurait été coupable de xénophobie. M. Rousseau avait réagi dans la foulée : “Je suis effectivement allé dans un café à Sint-Nicolas ce jour-là et j’ai parlé avec plusieurs policiers là-bas. J’avais trop bu, mais dans ma mémoire, le ton de la conversation était plutôt plaisant et amical. Je ne me souviens pas exactement de ce qui a été dit”, avait-il déclaré.