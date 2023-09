La rumeur enfle depuis 24 heures dans les milieux politique et académique. Vincent Blondel, le recteur de l’UCLouvain, est cité avec insistance pour prendre la tête de liste des Engagés en Brabant wallon pour l’élection au Parlement wallon. Le parti du président Maxime Prévot cherche un remplaçant au député wallon André Antoine, qui a annoncé dans La Libre qu’il ne se représentera pas au prochain scrutin (élections régionales, fédérales et européennes), le 9 juin 2024. Son successeur serait donc Vincent Blondel. À ce stade, l’information n’est ni confirmée ni démentie par Maxime Prévot et André Antoine. Quant à M. Blondel, il n’a pas répondu pour le moment à nos sollicitations.

Il y a dix jours, dans La Libre, l’intéressé annonçait qu’il ne briguerait pas un troisième mandat à la tête de l’UCLouvain. “Je pense qu’il est sage de laisser la place, déclarait-il. Dix ans, c’est une belle durée. J’ai investi beaucoup d’énergie. Un renouvellement est une bonne chose.” Et ensuite ? “Je continuerai sans doute à enseigner, si c’est possible. Mais je me lancerai probablement dans quelque chose de différent, répondait le recteur. Je serai attentif aux opportunités qui se présenteront. […] Je serai sûrement en retrait de la vie académique de l’UCLouvain, tout en demeurant très attaché au monde universitaire et à celui de l’enseignement supérieur en Belgique et en Europe.”

Cet engagement pourrait trouver un prolongement en politique. S’il est élu député wallon, Vincent Blondel siégera aussi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ou Communauté française), compétent pour légiférer en matière d’Enseignement supérieur.

Il nous revient que le MR aurait également approché M. Blondel, mais ce dernier aurait donc choisi Les Engagés. Le parti devrait dévoiler sa tête de liste régionale en Brabant wallon la semaine prochaine.