"Je pense que ça va aboutir": le mandat de Georges-Louis Bouchez à la présidence du MR prolongé ce lundi ?

Les élus libéraux vont être contents : ce lundi, le MR a convoqué la réunion de son bureau élargi. Cet organe interne est composé du président Georges-Louis Bouchez, des ministres, des chefs de groupes parlementaires, de quelques “sages”, des présidents de fédérations provinciales. Depuis l’été, ce genre de rendez-vous avait été systématiquement reporté, ce qui faisait grincer quelques dents. On sait que la question de la prolongation du mandat de Bouchez au-delà des prochaines élections – ce mandat s’arrête en principe en novembre – occupe les esprits chez les bleus. Or, à ce stade, il n’y a toujours pas de fumée blanche qui s’échappe des bureaux de l’avenue de la Toison d’or – là où se trouve le QG du parti.

Le maintien en place de Georges-Louis Bouchez est soutenu largement en interne. Ils sont très peu à vouloir provoquer une période de troubles en convoquant des élections internes à quelques mois des scrutins de juin et d’octobre 2024. Mais la décision officielle se fait attendre. Il se dit notamment que quelques ministres déjà en place voudraient avoir la garantie, de leur président, qu’ils seront reconduits dans les futurs gouvernements (pour peu que le MR soit encore au pouvoir). Georges-Louis Bouchez aime sortir des lapins de son chapeau lorsqu’il faut choisir les personnalités qui siégeront au nom du MR dans les exécutifs et cela inquiète certains mandataires du sérail.

”Je pense que ça va aboutir”

Les téléphones vont sans doute chauffer ce week-end afin de pouvoir assurer un accord intralibéral et annoncer, peut-être ce lundi, la prolongation du mandat de Georges-Louis Bouchez aux principaux cadres du MR. “Je pense que ça va aboutir”, confie un poids lourd libéral. Le parti, entend-on, doit impérativement éclaircir cette question présidentielle car les défis ne manquent pas alors que de récents sondages (Le Soir/RTL) montrent la bonne santé des Engagés, le mouvement de Maxime Prévot.

”Indépendamment de la question portant sur Georges-Louis, il se passe des choses dans le paysage politique francophone et on n’en parle pas (Les Engagés multiplient les annonces de ralliement à leurs listes, NdlR), déplore un mandataire MR. Ce n’est pas dramatique, Les Engagés sont peut-être partis un peu tôt dans la campagne pour faire ce genre d’annonces. Mais on sent bien qu’il y a une stratégie de leur part qui se met en place. On a besoin de savoir quand on présentera nos têtes de liste, on a besoin d’un agenda. Pour toutes ces raisons, on commence à se dire qu’on ne peut pas faire comme si de rien n’était. On a besoin de se réunir.”

Plusieurs incertitudes pèsent sur la composition des listes, en effet. En particulier, la place qu’occupera Charles Michel pourrait susciter un effet domino. Le président du Conseil européen pourra-t-il se présenter aux élections en Belgique malgré son mandat toujours en cours ? Si oui, il pourrait occuper la tête de la liste européenne du MR. Mais il y a une incertitude juridique à ce sujet. Certains spécialistes estiment qu’il devrait, pour se présenter aux élections, démissionner de son poste européen. Ce qu’il ne souhaiterait pas.