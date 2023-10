Conner Rousseau sera auditionné jeudi sur d'éventuels propos racistes

Le 21 septembre, le parquet de Flandre orientale avait confirmé que les déclarations faites par M. Rousseau aux policiers dans la nuit du 1er au 2 septembre faisaient l'objet d'une enquête. "Je me suis effectivement rendu dans un pub à Saint-Nicolas ce jour-là et j'ai parlé à plusieurs policiers. J'avais trop bu, mais dans mon souvenir, la teneur de ces conversations était plutôt plaisante et amicale", avait alors indiqué Conner Rousseau.