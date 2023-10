Le gouvernement fédéral est entré dans le vif du sujet durant le week-end en entamant la confection de son budget 2024, le dernier avant les élections du mois de juin. Pour le vice-Premier ministre Écolo, Georges Gilkinet, il faut aller chercher des moyens dans “les surprofits” des banques. Il plaide aussi pour que le gouvernement concrétise une partie de la réforme fiscale afin d’augmenter les bas et moyens salaires “jusqu’à 300 euros net par mois”.

Le gouvernement fédéral va-t-il boucler aussi facilement son budget que le gouvernement flamand ? En année électorale, on évite généralement les mauvaises nouvelles.

Un exercice budgétaire est toujours difficile parce qu’on confronte des idées politiques différentes. Néanmoins, on a bien préparé cet exercice. On avait décidé de confectionner en même temps les budgets 2023 et 2024. Les lignes sont tracées. On doit terminer le travail en trouvant entre 800 millions et 1,2 milliard d’euros.

Quelles sont les priorités d’Écolo ?

Un : continuer à protéger les citoyens les plus fragiles. Deux : continuer à investir dans la transition. Et trois : faire contribuer les épaules les plus larges.

guillement Une partie des bénéfices du secteur bancaire doit revenir à la collectivité. C’est un juste retour des choses alors que les banques ont été fortement aidées par l’État dans le passé.

À cet égard, plaidez-vous pour une augmentation de la taxe sur les comptes-titres (elle est de 0,15 % à partir d’un million d’euros) ? Le PS voudrait la tripler, voire la quadrupler.

Oui, la hausse de cette contribution est une piste qu’on avait sur la table lors des discussions sur la réforme fiscale (qui ont échoué en juillet, NdlR). L’autre piste, c’est une contribution des surprofits du secteur bancaire. Les bénéfices du secteur bancaire, c’est six milliards d’euros en 2021. Dix milliards en 2022. Rien que BNP Paribas Fortis, c’est plus de trois milliards d’euros. Et cela continue en 2023. Cette situation vient de la hausse des taux d’intérêt. Une partie de ces bénéfices doit revenir à la collectivité.

Quelle forme prendrait cette contribution ?

Est-ce que l’on doit passer par une charge sur le bénéfice exceptionnel des banques ? Par un montant proportionnel à leur volume de placements ? Peu m’importe le chemin. C’est le résultat qui compte. Tinne Van der Straeten (ministre Groen de l’Énergie) a réussi à le faire avec le secteur de l’énergie, qui a réalisé des surprofits énormes en profitant de la situation internationale. On doit aujourd’hui le faire avec le secteur bancaire pour financer la transition et permettre à la société de mieux fonctionner. Il me semble que c’est un juste retour des choses alors que le secteur bancaire a été fortement aidé par l’État dans le passé.

Quels montants est-il possible d’aller chercher, selon vous ?

L’apport du capital doit représenter environ un tiers de l’effort à réaliser pour l’exercice budgétaire. On doit pouvoir aller chercher 300 ou 400 millions d’euros – que ce soit par la contribution sur les comptes-titres, les surprofits des banques, etc. Je pense par ailleurs qu’on a une dernière chance lors de ces discussions budgétaires pour réaliser une partie de la réforme fiscale, à savoir le crédit d’impôt sur les bas et moyens salaires. Cela représente jusqu’à 300 euros net en plus par mois. C’est une mesure qui fait la différence pour ces personnes, qui fera tourner notre économie, et qui permettra d’améliorer le taux d’emploi.

La réforme fiscale sera-t-elle l’un des principaux enjeux de la formation du prochain gouvernement après les élections de juin 2024 ?

Je le pense, oui. La réforme fiscale n’a pas pu aboutir parce que l’un des partenaires (il vise le MR, NdlR) n’a pas joué le jeu. Il faudra pouvoir la concrétiser sous la prochaine législature. Avec des partenaires de bonne volonté, on est en capacité de faire une réforme fiscale après les élections.

guillement Avec le MR de Georges-Louis Bouchez, c'est très difficile de travailler. Il s'est isolé sur la carte politique.

Quels seront les partenaires privilégiés d’Écolo après les élections ?

Le premier critère, ce sera de trouver des partenaires qui seront prêts à accélérer la transition. Ce sera très difficilement la N-VA. Ils sont climatosceptiques…

La N-VA n’est pas climatosceptique. Elle ne nie pas l’impact humain sur le réchauffement climatique.

Ils ne sont pas “climato-engagés”, si je veux nuancer le propos. Ils ne sont pas intéressés par la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, nous avons un autre projet de société qu’eux. Ils ne croient pas à la plus-value de la Belgique, contrairement aux sept partenaires de la majorité Vivaldi. Et j’ai vu ce que la N-VA a fait avec le MR : saut d’index, désorganisation de nos services de sécurité, une réforme fiscale non financée… Avec la N-VA, ce sera très compliqué. Avec les autres partis, on peut travailler, mais certains sont de meilleure volonté que d’autres. Le MR de Georges-Louis Bouchez s’est isolé sur la carte politique.

Le président du PS, Paul Magnette, disait dans La Libre sa préférence pour “un gouvernement sans la N-VA et, si possible, sans le MR”. Vous diriez la même chose ?

Avec ce MR-là, c’est très difficile de travailler. On a pu conclure des accords, mais sa manière de faire de la politique est problématique, avec des axes excessivement conservateurs qui sont également problématiques.

”On n’a pas de F-16 disponibles” à livrer à l’Ukraine

La Belgique doit-elle, oui ou non, envoyer des F-16 en Ukraine ? “La question ne se pose pas aujourd’hui. On n’a pas de F-16 disponibles. Et je souhaite que chaque décision prise soit mesurée en fonction de ses conséquences”, répond Georges Gilkinet.

Il y a deux semaines, le MR faisait savoir que, à sa demande, le gouvernement allait solliciter la Défense pour qu’elle étudie la possibilité de livrer des avions de chasse en état de combattre à l’Ukraine, citant le chiffre de 2 à 4 avions à fournir dès 2024. Rien de plus faux, a sèchement répliqué la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS). L’étude porte sur des F-16 à donner une fois qu’ils auront été déclassés, dans trois ou quatre ans…

”Ce qu’à dit le MR, ce n’est pas la décision prise par le gouvernement, confirme le vice-Premier Écolo. Je ne comprends pas cette attitude qui consiste à prendre une décision et, le jour même, à raconter dans la presse des choses qui ne sont pas conformes à ce qu’on a décidé collectivement.”