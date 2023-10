Les élections du 9 juin 2024 marqueront un tournant pour toute une série de mandataires de premier plan. Au PS, surtout, la vieille garde va prendre du recul et les quadras et jeunes quinquas qui occupent actuellement des fonctions ministérielles diverses et variées sont appelés à jouer les premiers rôles. Bien entendu, tout cela est lié au score électoral du parti qui a bien l’intention de conserver sa première place en Wallonie et d’être aux premières loges à Bruxelles. Si les derniers sondages en date ne sont pas brillants pour le PS – qui reste quand même premier en Wallonie —, le chemin électoral est encore long et on connaît la capacité socialiste à mobiliser dans la dernière ligne droite.

Pour l’heure, le parti se met en ordre de bataille. Les binômes (hommes et femmes) qui occuperont les têtes de listes seront officiellement connus au mois de décembre, mais au PS, on voit déjà plus loin.

Dermagne, Désir, Morreale et Dermine

Elio Di Rupo (72 ans) qui dirige le gouvernement wallon et Rudi Vervoort (64 ans), à la tête du gouvernement bruxellois, passeront la main au lendemain du prochain scrutin. Et si leurs successeurs respectifs devaient être socialistes, deux noms se dégagent avec insistance. Pour remplacer Di Rupo qui occupera certainement la tête de liste socialiste pour le scrutin européen, le nom de Pierre-Yves Dermagne (42 ans), actuel vice-Premier ministre de la Vivaldi est très souvent cité. Régionaliste convaincu, il n’a jamais trop caché être parti au fédéral parce que “ça ne se refuse pas”, mais son terrain de prédilection reste la Wallonie. Le PS, qui énonce un peu plus fort que par le passé son souci d’égalité entre hommes et femmes, pourrait peut-être lui préférer Christie Morreale (46 ans), vice-Présidente du gouvernement wallon dont le bilan est positif. Néanmoins, il semble que c’est plutôt à Bruxelles qu’une femme pourrait occuper pour la première fois une fonction de ministre-Présidente régionale. Caroline Désir (46 ans) qui gère l’enseignement obligatoire est en pole position. Philipe Close (52 ans) n’aurait plus aucune chance de succéder à Vervoort et même si certains avancent le nom de Nawal Ben Hamou (36 ans), Désir semble incontournable. Dermagne en Wallonie, Désir à Bruxelles, voilà le scénario idéal souhaité par la direction du PS.

Et les autres ? Thomas Dermine (37 ans), Secrétaire d’État pour la Relance deviendra probablement vice-Premier en cas de départ de Dermagne vers l’Élysette. Un poste qu’il pourrait conserver si le PS siège encore au fédéral après la formation du prochain gouvernement – un exercice qui peut prendre du temps, si on se réfère aux élections précédentes. Il faudra cependant tenir compte du futur poste de Paul Magnette. En effet, s’il devait occuper le poste de Premier ministre, on voit mal, au nom des équilibres internes du parti, deux Carolos, occuper des fonctions de Premier et de vice-Premier. On évoque alors un gros mandat de ministre wallon de l’économie pour Dermine, régionaliste lui aussi et qui ne cachait pas récemment, dans un entretien donné à La Libre le 16 septembre, vouloir incarner “ce visage différent orienté sur l’avenir pour la Wallonie”.

guillement Dans mes travaux, de la primaire à l’unif en passant par le secondaire ça a toujours été là. Je suis même allé jusqu’à Harvard pour écrire sur la Wallonie.

Ce scénario idéal devra néanmoins se confronter à la réalité des formations gouvernementales qui pourraient ne pas être concomitantes. Néanmoins, tous les scénarios sont déjà envisagés et si Magnette devait succéder à De Croo, la présidence du parti serait vacante. Il faudrait alors désigner un ou une intérimaire. Et là, le nom de Christie Morreale semble tenir la corde. Symboliquement, le parti serait dirigé par une personnalité de la province de Liège, où les socialistes se sentent souvent lésés lors de la distribution des postes importants.

Une question de parité

Ludivine Dedonder (46 ans) qui gère la Défense pourrait encore être de la partie, peut-être comme vice-Première d’un Magnette Premier ministre. Par contre, l’avenir de Christophe Collignon (54 ans) et de Frédéric Daerden (53 ans) dépend du nombre de postes réservés à des hommes puisque le PS souhaite la parité. Quant à Ahmed Laaouej (53 ans), son avenir ministériel semble un peu bouché, à moins que son parti ne décroche les Finances. Il n’est pas certain non plus que Karine Lalieux (PS) retrouve un poste ministériel. Il faudra aussi amener un peu de sang neuf.

Tout cela, on l’a écrit, n’est qu’un scénario, tant de choses peuvent encore le gripper. Mais certains auraient déjà reçu quelques assurances.