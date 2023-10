Encore plus criante pendant la crise du Covid-19 et dans les mois qui ont suivi, la pénurie généralisée de main-d’œuvre dans les soins de santé avait, à l’époque, donné lieu à une série de mesures temporaires pour remédier aux manques cruels dans ce secteur. Parmi elles, sur proposition du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, le gouvernement fédéral avait pris une mesure qui rend financièrement attrayant pour les retraités (âgés de plus de 65 ans ou retraités à partir du 1er juillet 2022) de reprendre le travail dans le secteur des soins ou de rester au travail.

Alors que cette mesure devait en principe prendre fin le 30 septembre prochain, La Libre a appris, dimanche, qu’elle est prolongée d’un an. Elle restera donc d’application jusqu’au 30 septembre 2024.

Taux d’imposition à 33 %

Pour rappel, concrètement, le gouvernement fédéral avait fait en sorte que les personnes de ce groupe puissent bénéficier d’une dispense de cotisations personnelles de sécurité sociale et que leurs revenus soient imposés à un taux distinct et avantageux de 33 %.

En outre, “l’exception concernant le délai de notification de l’horaire et le temps de travail pour cette catégorie de travailleurs est également prolongée, a fait savoir le cabinet du ministre de la Santé. Un contrat de travail d’une durée inférieure à 1/3 du temps de travail hebdomadaire normal reste possible, et dans le cas d’un horaire variable, le délai de notification de sept jours reste limité à trois jours”.

Actuellement, 1 689 pensionnés (698,9 équivalents temps plein) et 1 001 employeurs ont recours à cette mesure.

“Une excellente chose”

Que ce soit dans les maisons de repos, dans le secteur de l’aide aux personnes handicapées, de l’aide à la jeunesse, de l’aide familiale et aux personnes âgées, mais aussi dans les hôpitaux, par exemple, “la prolongation de la mesure est une excellente chose pour les nombreux établissements qui comptent aujourd’hui sur ces travailleurs supplémentaires”, estime le cabinet du ministre Vandenbroucke.

“Il est touchant de voir que tant de personnes qui se sont dévouées toute leur vie aux soins de santé sont prêtes à continuer. Ces renforts expérimentés viennent particulièrement à point maintenant. Et il va de soi de créer des conditions financières avantageuses pour ces personnes”, a commenté Frank Vandenbroucke.