Vendredi, le gouvernement fédéral annonçait la création d’une task-force afin de trouver 2 000 places d’accueil supplémentaires pour héberger les demandeurs d’asile à la rue. L’annonce peut étonner, alors que la crise de l’accueil dure depuis deux ans…

Nous faisons des efforts depuis trois pour faire respecter le droit à l’accueil. C’est pour nous un principe essentiel. Un gouvernement doit respecter la loi, c’est la moindre des choses. Nous avons déjà créé beaucoup de places d’accueil mais nous avons une obligation de résultat. Il faut désormais aller encore un pas plus loin et sans doute envisager des choses qui ne l’avaient pas été précédemment. S’il faut pousser les murs, on les poussera. Par exemple, là où l’on accueille déjà, peut-on accueillir davantage en complétant les infrastructures avec des unités mobiles ? D’autres mesures doivent être prises pour faciliter la sortie des centres. Il y a aujourd’hui 2 000 personnes hébergées dans le réseau Fedasil qui ont un statut de réfugié reconnu. Il faudrait faciliter leur répartition sur le territoire et leur intégration dans les communes. Toutes les solutions doivent être envisagées.

La volonté est toujours de créer des grands centres d’accueil. Cela signifie qu’il y a toujours de l’espace à aller chercher ?

Peut-être faut-il refaire l’exercice avec, enfin, un sentiment d’urgence et réenvisager des options qui n’avaient pas été retenues jusqu’ici. Je pense par exemple à la Défense : ne peut-on pas ajouter des unités mobiles sur les sites déjà utilisés afin d’augmenter leur capacité ? Et dans le parc immobilier de la Régie des bâtiments, n’y a-t-il pas des immeubles de bureaux que l’on peut utiliser ? Idem au niveau de la SNCB ou d’Infrabel : s’il y a des bâtiments utilisables, utilisons-les.

Depuis le début de l’année, seules dix nouvelles places d’accueil individuelles ont été créées par les communes. Faut-il obliger les bourgmestres à en créer davantage ?

Au début du mois de septembre, nous avons modifié les règles financières pour augmenter le taux d’intervention et assurer la continuité des financements dans l’intérêt des pouvoirs locaux. Pour nous, la logique même serait qu’il y ait une répartition des ILA sur l’ensemble du territoire avec un objectif par commune, adapté selon sa taille et ses revenus, avec des exonérations pour celles qui hébergent déjà un centre d’accueil ou qui ont été frappées par les inondations. Ça nous semble une évidence à nous écologistes, ça ne l’est pas pour d’autres partenaires autour de la table. Trouvons ensemble une solution car c’est une responsabilité collective, au-delà de la responsabilité particulière de la secrétaire d’État Nicole de Moor.

Jean-Marc Nollet, votre coprésident de parti, a déclaré que Nicole de Moor était “hors-la-loi”. Vous soutenez toujours la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration ?

Je lui demande de trouver des solutions et de répondre au Conseil d’État qui lui dit que son instruction est illégale.

La presse flamande rapportait cette semaine les craintes de Groen quant au Pacte européen sur la migration actuellement en discussion. Les Verts flamands relèvent le risque d’enfermement de mineurs dans les centres de détention aux portes de l’Europe. Ils ont demandé au gouvernement belge de s’abstenir au moment du vote de ce pacte si un risque existe. Vous partagez cette position ?

Nous sommes alignés sur le fait que nous demandons au gouvernement belge et européen une ligne claire sur le fait qu’on n’enferme pas d’enfant. Écolo demande l’interdiction de l’enfermement des enfants tant au plan belge qu’européen. C’est une constante chez nous.