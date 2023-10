”Le centre-ville des capitales européennes est devenu un objet de placement financier. Jusqu’ici, Bruxelles avait plutôt échappé à cela, en comparaison à d’autres capitales beaucoup plus chères. Mais c’est en train de changer. Je crains un phénomène comme celui qu’ont connu Lisbonne ou Barcelone, avec des centres-villes inaccessibles aux classes moyennes, et uniquement dévolus aux sociétés qui font du coliving, à Airbnb, ou à des gens très fortunés. Notre village saint-gillois devient un produit de placement, et plus un habitat”, s’inquiète Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles.

Le successeur de Charles Picqué à la tête de la commune dit assister à un phénomène nouveau, et qui s’amplifie : “la financiarisation du secteur immobilier”.

”Il ne s’agit plus des sociétés immobilières classiques, mais d’intermédiaires financés par des fonds de pension ou des groupes d’investissement, qui viennent investir dans l’immobilier à Bruxelles”, reprend Jean Spinette.

Saint-Gilles fait face en effet depuis plusieurs années à un processus de gentrification. Cette commune autrefois populaire affiche désormais un prix médian de 569 000 euros pour une maison.

Ce phénomène se reflète également dans les locations, selon le Baromètre des locations Federia 2023.

Avec un prix médian de 1 144 euros par mois pour la location d’un appartement, Saint-Gilles n’est ainsi que la septième commune la plus chère de Bruxelles, loin derrière Woluwe-Saint-Pierre (1 371 euros) ou Woluwe Saint-Lambert (1 275 euros). Mais Saint-Gilles, où le loyer médian ne s’élevait qu’à 977 euros en 2018, est sans conteste l’une de celles où la hausse a été la plus spectaculaire.

Le legs de Charles Picqué

”Nous avons mené, avec Charles Picqué, un travail de fond pour rénover la commune. Et il a, comme ministre-Président, mis en place des contrats de quartier, rénové des quartiers populaires, dans ce qui était alors une capitale mal aimée. Il s’est battu pour une mixité sociale, afin que des classes moyennes viennent s’y installer et y payent des impôts, afin de contribuer aux fonctions collectives. On y est parvenu à force d’investissement public, de parcs, de jardins, de trottoirs, d’éclairage, dans des quartiers très populaires qui avaient été abandonnés.”

Certains, selon lui, y ont vu un effet d’aubaine.

”Après la crise financière de 2008, et plus récemment après le Covid, les fonds de pension se sont fait le plaisir, dans nos quartiers, d’investir terriblement, reprend Jean Spinette. Parce qu’ils se rendent compte que, dans notre système de fiscalité belge, la taxation sur le revenu des loyers est inexistante. Et qu’il n’y a pas de taxe sur la plus-value. La première population étrangère à Saint-Gilles, ce sont les Français. Il y a eu première migration liée à l’impôt sur les grosses fortunes en France. Il y a aussi un phénomène très important lié à aux études, nettement plus accessibles en Belgique. De plus, de nombreux Français, grâce au Thalys, peuvent se rendre à Paris très plus vite, et s’installent donc à Saint-Gilles.”

La commune est victime de son succès. Cela pose problème à son bourgmestre, à plusieurs titres.

Pour des raisons pratiques, d’abord. “Une dame m’a récemment dit avoir difficilement trouvé, pour 800 euros et sans les charges, un studio rue Théodore Verhaegen. Je suis très inquiet de ce phénomène qui court à la hausse.”

Pour des raisons idéologiques, ensuite. Jean Spinette cite les travaux de Mathieu Van Criekingen (chargé de cours en études urbaines à l’ULB). Ce professeur a par le passé critiqué l’action de Charles Picqué. “Le procès en gentrification que cet auteur a fait à Charles Picqué est injuste. Avec Charles, on ne travaillait pas à la gentrification mais à la rénovation des quartiers, reprend Jean Spinette. Cet auteur parle par contre à juste titre du phénomène de captation de la rente foncière. Car en pratique, des opérateurs privés profitent des investissements publics pour faire du profit. Ils viennent récolter le fruit des rénovations publiques, sans avoir eux-mêmes investi, et chassent les habitants, à destination de qui ces travaux avaient pourtant été entrepris. Nous aurons sans doute le même phénomène avec le processus en cours d’isolation et de rénovation du bâti.”

Pour des raisons budgétaires, enfin. “Nous aurions pu nous attendre légitimement à une hausse plus franche des recettes fiscales dans la commune, avec ce changement de population. Nous avons certes connu une amélioration de nos rendements sur l’IPP (impôt sur les personnes physiques) et à une augmentation du PRI (additionnels au précompte immobilier). Mais certainement pas à la hauteur de ce que nous aurions pu espérer. Car il y a encore à Saint-Gilles une grande pauvreté, avec des gens dépendant de l’aide sociale, qui ont de plus en plus de mal à vivre dans la commune.” Il pointe également l’inadéquation des revenus cadastraux avec la réalité objective.

Le coliving dans le viseur

Les difficultés financières auxquelles Saint-Gilles est confrontée sont nombreuses. La commune a dû agir pour sauver ses finances. Elle a déjà alourdi la fiscalité qui touche les propriétaires, en augmentant les centimes additionnels au précompte immobilier (PRI). “Nous essayons, avec le peu d’outils dont on dispose, de réguler le marché immobilier au niveau communal. Mais cela reste une régulation light”, pointe Jean Spinette.

La commune s’est aussi attaquée au coliving, ces colocations de luxe où des services comme le ménage, internet et même parfois les petits-déjeuners sont inclus dans le prix de la location.

Pour Jean Spinette, des sociétés comme Cohabs constituent l’illustration parfaite de la financiarisation en cours de l’immobilier. “Ces sociétés disposent d’ingénieurs commerciaux qui obtiennent du financement par des sociétés de fonds de pension. Ils achètent des biens qu’ils partitionnent et rénovent, sans devoir solliciter de permis d’urbanisme. Leurs chambres sont ensuite louées à un prix équivalent à ce qu’un locataire payait il n’y a pas si longtemps à Saint-Gilles pour un appartement. Ce système opère clairement des mutations dans les quartiers. Nous avons désormais des maisons qui servaient à plusieurs familles, et qui sont occupés aujourd’hui par des neo-urbains qui payent chacun leurs chambres 800 ou 900 euros. Et qui ne contribuent pas aux finances communales car, souvent, ils ne s’inscrivent pas dans la commune. J’espère qu’il y aura prochainement une régulation urbanistique régionale sur le coliving.”

L’encadrement des loyers

La solution à la flambée des loyers pourrait aussi venir de leur encadrement, via un système de plafond. Jean Spinette juge cet encadrement “nécessaire”, afin d’éviter que l’envolée des prix des locations se poursuive. Le PS bruxellois prévoit d’en faire un thème de campagne en vue des élections régionales de 2024.