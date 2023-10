Des prix remis lors du CEB à Colfontaine déclenchent la colère de François Desquesnes: “Cette propagande politique est illégale et inadmissible !”

Et pourtant, le 6 juillet dernier à Colfontaine, dans le cadre de la remise de prix du CEB, le bourgmestre Lucien D’Antonio (PS) et le premier échevin, en charge de l’enseignement, Francis Collette (PS), ont remis aux élèves des prix en leur nom propre. Ces prix “du bourgmestre” et “du premier échevin” auraient été financés par leur soin mais sont en opposition avec la loi.

"Ces prix mettent en évidence des personnalités politiques locales"

Le sujet est d’ailleurs arrivé sur la table de la commission de l’enseignement, ce mardi, à la faveur du député François Desquesnes (Les Engagés), qui relayait l’inquiétude de Lionel Pistone (C.Plus), conseiller communal de l’opposition à Colfontaine. “Ces prix étaient nominatifs et mettent en évidence des personnalités politiques locales, à savoir le bourgmestre et l’échevin. Cette situation me semble inadmissible”, a-t-il plaidé auprès de la ministre de l’éducation, Caroline Désir (PS).

À ce jour, les services de cette dernière confirmaient que la commission n’avait pas été saisie de ce cas de propagande dans les écoles de Colfontaine. “Mais puisque vous m’informez, je vais saisir la commission du dossier et vous tiendrai informé des résultats de son analyse”, a-t-elle promis. La ministre a par ailleurs rappelé que n’importe quel citoyen pouvait alerter la commission, laquelle serait alors chargée d’instruire le dossier.

”Si la situation est reconnue comme problématique, une mise en demeure est adressée et en cas de récidive, le pouvoir organisateur (PO) s’expose à un retrait de 5 % de ses subventions.” Pour François Desquenes, les choses sont claires : la propagande politique n’a pas sa place dans les écoles, “ne fût-ce qu’au travers de remise de prix.”

La ministre a encore annoncé son intention de déposer sur la table du parlement des dispositions visant à interdire l’octroi d’une subvention Manolo (allouée aux établissements afin de permettre l’achat de manuels scolaires, de ressources numériques et d’outils pédagogiques) en cas de propagande politique tandis que François Desquesnes s’est engagé à suivre l’avancée du dossier auprès de la ministre d’ici quelques semaines.