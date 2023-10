La présentation des têtes de listes aux élections régionales et fédérales marque le lancement pour les Engagés de la campagne en province du Luxembourg, territoire stratégique où les centristes bénéficient toujours d'un ancrage local important. "On part en campagne pour la campagne", a assuré le président centriste, Maxime Prévot, dont les troupes se posent en rempart de la ruralité. "La ruralité est souvent négligée, si pas méprisée. La plupart des décisions prises dans les parlements le sont par le prisme des citadins, et l'on oublie l'importance que revêtent les territoires ruraux en termes de services publics, de développement économique, de cohésion sociale et de cohésion territorial."

Au fédéral, les Engagés ambitionnent de placer un deuxième député luxembourgeois sur les sièges du parlement. M. Lutgen conduira la liste, la deuxième place étant occupée par l'échevine marchoise Valérie Lescrenier. "Il s'agira de faire entendre la voix la plus forte possible sur des dossiers tels que la sécurité, pour réinjecter des ressources humaines dans nos territoires, mais aussi sur les soins de santé, pour adapter les normes à la réalité du territoire luxembourgeois", a-t-il expliqué.

Aux élections régionales, la tête de liste revient au président provincial du parti et bourgmestre de Neufchâteau, François Huberty, avec, en deuxième place, la députée wallonne Anne-Catherine Goffinet. Les premières suppléances ont été respectivement attribuées à la bourgmestre de Rouvroy, Carmen Ramlot, aux fédérales, et à Camille Maitrejean, conseillère communale à Florenville, aux régionales.