Le Conseil d’État oblige le gouvernement flamand à revoir son décret azote déposé en juillet : "Nous n’allons pas mettre un cadenas sur la Flandre"

Dans son avis, le Conseil d’État estime que la proposition de décret apporte des justifications insuffisantes en de nombreux endroits, notamment pour expliquer des différences de traitement.

Toute la société flamande impactée

Le ministre-Président flamand, Jan Jambon (N-VA) a indiqué que son gouvernement demandera une analyse juridique approfondie de l’avis rendu par le Conseil d’État. Un groupe mixte composé de représentants du gouvernement et de parlementaires sera ensuite chargé de formuler une solution qui s’appuie sur un consensus suffisant, a-t-il fait savoir.

“Vu la complexité de ce dossier, personne ne peut dire qu’il a entièrement raison”, a-t-il ajouté en mettant en garde chacun face à l’impact de cette matière sur “l’activité de tous les Flamands, du simple citoyen au capitaine d’industrie”. “Nous devons aller de l’avant, nous n’allons pas mettre un cadenas sur la Flandre”, a souligné pour sa part la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA). Cette dernière juge qu’il est inutile de reprendre le travail à zéro. “Il y a des remarques, nous pouvons poursuivre le travail.”

Le président de la N-VA, Bart De Wever, n’a pas caché son inquiétude. “Si on traduit cet avis du Conseil d’État en législation, ce sera difficile d’encore accorder des permis”, a-t-il dit. À ses yeux, chacun doit maintenant “abandonner son pré carré”. “Nous sommes proches d’un stop des permis”, a-t-il averti avant d’appeler à un consensus politique le plus vite possible. “Le parlement flamand doit prendre ses responsabilités pour la prospérité de ce pays.”

De l’eau au moulin du CD&V

Le dossier de l’azote empoisonne la vie du gouvernement Jambon depuis des mois. Il a déjà provoqué des tensions majeures entre les partenaires de la majorité, particulièrement entre le CD&V d’un côté et la N-VA et l’Open VLD de l’autre. L’opposition a stigmatisé les errements de l’exécutif régional. Groen évoque un “avis destructeur” qui ressemble à de la “poudre à canon”. Vooruit parle d’un “jugement cinglant sur les tergiversations du gouvernement flamand dans la réalisation de ses objectifs environnementaux”.

Le patronat flamand Voka appelle le gouvernement flamand à poursuivre ses travaux. Dans le cas contraire, l’économie en ferait les frais et le chaos s’installera. Les jeunes agriculteurs du Groene Kring considèrent que le décret a été classé verticalement. “Il est grand temps, disent-ils, de conclure un accord qui tienne la route juridiquement et donne des perspectives aux fermiers.”

L’avis rendu par le Conseil d’État est de l’eau au moulin du CD&V qui dénonce notamment le fait que l’industrie et les agriculteurs ne sont pas traités de la même façon. Ira-t-il jusqu’au bout de ses revendications, relayées par le puissant Boerenbond ?