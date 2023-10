”Le budget 2024 avait déjà été réalisé en même temps que le 2023, mais on constate un dérapage par rapport aux prévisions”, a rappelé David Clarinval, ce matin, sur le plateau de LN24. Pour rester dans les clous de l’objectif européen (moins de 3 % de déficit), le gouvernement belge cherche donc à faire rentrer plus de sous ou à moins dépenser. C’est plutôt ce 2e point qui a été défendu par le ministre libéral.

”Certains partis de gauche voudraient dire que ce trou n'est pas grave et ajouter de nouvelles taxes, une vingtaine, alors que l’on est déjà l’un des pays les plus taxés d’Europe et donc du monde. Nous voulons réduire d’abord nos dépenses”, explique David Clarinval.

”On constate des dérapages importants des dépenses. Notamment dans les dépenses primaires ou dans la sécurité sociale. Le trou y augmentera de plus de 600 millions d’euros”, déplore-t-il.

Avant d’ajouter vouloir mieux contrôler l’inactivité. “Les dépenses en invalidité, chômage ou maladie, ont encore augmenté de 600 millions d’euros cette année. Il faut faire un effort en matière de contrôle. Nous pensons qu’il y a des abus. Il faudrait aussi mieux activer les demandeurs d’emploi et ceux qui sont en maladie-invalidité. La procédure de retour au travail est trop longue et compliquée”.

Alexander De Croo est attendu le 10 octobre à la Chambre pour sa déclaration annuelle de politique fédérale, où seront exposés les projets du gouvernement pour cette dernière année de la législature 2019-2024.

Interrogé finalement sur le président du MR, Georges-Louis Bouchez et sa possible prolongation à la tête du parti, David Clarinval a botté en touche. ”Ce n’est pas un secret, il y a deux écoles, prolongation ou élection. Moi je suis d’accord avec les deux. Mais il faut que cela aille vite." La Libre révélait ce lundi que des poids lourds du parti avaient critiqué Bouchez et son emprise sur la com' du MR au cours d'un bureau élargi "tendu". "Non, le MR n’est pas en crise. Ça me fait bien rire d'entendre ça”, affirme-t-il en conclusion.