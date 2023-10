Lunettes et appareils auditifs moins chers, logopèdes et kinés revalorisés… Voici le détail du budget 2024 des soins de santé

La balle est dans le camp du gouvernement fédéral et de son ministre de la Santé. Le comité de l’assurance de l’Inami, un organe qui réunit les mutuelles et les représentants des dispensateurs de soins, a validé lundi la proposition de budget 2024 des soins de santé, établi à 37,3 milliards d’euros. Celui-ci comprend une série de politiques nouvelles pour un montant d’un peu plus de 160 millions d’euros, notamment pour faciliter l’accès aux lunettes de vue et aux appareils auditifs, ou pour soutenir certains chômeurs et invalides.