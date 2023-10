En plus des élus locaux, les gouverneurs et la ministre fédérale de l'Intérieur, Annelies Verlinden étaient également présents. Par ailleurs, plusieurs bourgmestres de grandes villes ont manqué à l'appel, comme le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, ou encore ceux d'Anvers, de Gand et de Bruges.

Après un instant photo, le Roi a accueilli les bourgmestres avec un discours lors d'une réception. Le monarque a fait référence aux récentes crises où les instances locales ont été fortement sollicitées : "Le Covid, l'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile ukrainiens, la crise énergétique, les catastrophes naturelles, ont exigé de vous et votre équipe un effort particulier."

Le chef d'État a conclu son discours avec un mot de reconnaissance pour les mandataires : "Votre tâche belle et noble mérite tout notre respect. Votre rôle est plus crucial que jamais. Vous êtes le cœur battant de notre société et vous comprenez mieux que quiconque les préoccupations de la population."

L'accueil des bourgmestres au domaine royal de Laeken est une tradition, qui s'est déroulée pour la dernière fois en 2017. Le Roi estime qu'il est important de maintenir le contact avec tous les niveaux de pouvoir, du Premier ministre aux bourgmestres.