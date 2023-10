Syndicats et société civile protestent contre l'interdiction de manifester: "Pour un pipi, certains pourraient être interdit de manifester"

Début juillet, la commission de la Justice avait donné son aval au projet de loi du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus punitive". Une des parties de ce texte concerne l'interdiction judiciaire de manifester, qui donne aux juges la possibilité d'interdire aux émeutiers, aux "casseurs", de manifester pendant un certain temps. Certains redoutent cependant qu'elle puisse devenir un levier pour restreindre également les manifestations pacifiques.

À lire aussi

"Des personnes engagées dans les causes sociales, environnementales, etc. risquent à l'avenir une double condamnation, et une interdiction de se rendre dans des manifestations légales. Les amendements proposés par le gouvernement ne nous rassurent pas du tout", redoutent la FGTB, la CSC, la CGSLB, Greenpeace, La Ligue des droits humains, Solidaris, le CEPAG, PAC, le MOC, FOS, Progress lawyers network et le Ciré dans un communiqué commun à l'avant-veille de la manifestation.

Ce projet de loi peut pénaliser les citoyens qui se rendent à des manifestations, s'inquiètent ces différentes organisations, pour lesquelles "il est dangereux pour la démocratie".

Les participants se réuniront d'abord à 10h00 au cabinet Van Quickenborne, boulevard du Jardin botanique, où ils offriront une toilette publique au ministre de la Justice. "Avec sa loi, pour un pipi dans une manifestation, certains activistes pourraient se voir interdire de manifester", illustrent-ils, en écho à la polémique ayant entouré la fête d'anniversaire du libéral flamand durant l'été. Les syndicats et diverses organisations de la société civile y prendront également la parole. Ensuite, ils se rendront en cortège aux sièges des partis de gauche du gouvernement fédéral: PS et Vooruit et Ecolo et Groen. Le cortège se disloquera enfin place Rouppe.

À lire aussi

Le front commun syndical ayant appelé à la grève nationale en raison de cette manifestation, les transports en commun seront perturbés jeudi au sein des trois sociétés régionales (Tec, De Lijn et Stib). Du côté de la SNCB, aucune perturbation n'est, en revanche, attendue.

Brussels Airport s'attend à un impact très limité pour l'instant, bien que des retards mineurs ne soient pas à exclure.