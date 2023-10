Affaire Conner Rousseau: des SMS controversés pour tenter de minimiser les faits

Minimiser les faits

Que se passe-t-il dans la tête du jeune président et coqueluche de Vooruit ? Omniprésent dans les médias, Rousseau tient de plus en plus souvent des propos provoquant l’indignation et la colère. On se souvient de ses propos polémiques tenus au printemps 2022 dans Humo à propos de Molenbeek – “Quand je roule dans Molenbeek, moi non plus je ne me sens pas en Belgique”. Le président de Vooruit avait ensuite dû nuancer ses propos pour redorer une image écornée. Cet été, il avait mis en scène son coming out dans une vidéo tournée par un journaliste qu’il avait soigneusement choisi au moment où des rumeurs l’accusant de comportements déplacés à l’égard de mineurs commençaient à circuler. Ensuite, il avait annoncé vouloir prendre du recul quelque temps avec la vie politique pour se ressourcer.

À lire aussi

Le boss de Vooruit est attendu au tournant. Ce jeudi, Conner Rousseau sera auditionné par la police dans le cadre de l’enquête sur les déclarations présumées racistes qu’il aurait faites dans un pub à Saint-Nicolas où il réside. “Je me suis effectivement rendu dans un pub de la ville ce jour-là et j’ai parlé à plusieurs policiers. J’avais trop bu, mais pour autant que je me souvienne, la teneur de ces conversations était plutôt plaisante et amicale”, avait alors indiqué le numero uno des socialistes flamands.