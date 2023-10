Messages envoyés au chef de la police et au bourgmestre de Saint-Nicolas: le contenu des sms de Conner Rousseau dévoilé

Le président de Vooruit explique qu’il ne se souvient pas avoir tenu des déclarations racistes et xénophobes ce soir-là. “J’avais trop bu, mais dans ma mémoire, le ton de la conversation était plutôt plaisant et amical. Je ne me souviens pas exactement de ce qui a été dit”, avait-il expliqué. Nos confrères du Nieuwsblad rapportaient qu’il n’y avait eu aucun rapport de police et qu’il n’y avait pas d’images non plus.

”Diffuser cette vidéo est punissable, c’est ça ?”

”Pouvez-vous vérifier qu’au cas où il y aurait des images de moi filmées par une caméra corporelle, elles n’apparaissent pas déjà sur les réseaux sociaux. Je pense que cela constituerait une atteinte majeure à la vie privée”. C’est le message qu’aurait envoyé Conner Rousseau au bourgmestre de la ville de Saint-Nicolas, Lieven Dehandschutter (N-VA). Le jour suivant Dehandschutter aurait tout simplement répondu en envoyant le numéro de téléphone du chef de la police de la ville, Jo De Geest.

Selon des sources au sein du parti Vooruit, De Geest aurait expliqué à Conner Rousseau qu’aucun rapport de nuit ne mentionne un incident sur des propos racistes et xénophobes de la part du socialiste du nord du pays et qu’il n’y a pas non plus d’images des faits.

La mère de Conner Rousseau, Christel Geerts a été bourgmestre de Saint-Nicolas de 2010 à 2012. Elle aurait toujours des contacts au sein de la police locale et aurait expliqué à son fils qu’il existait bel et bien des images de cette soirée filmées par une caméra corporelle. Conner Rousseau aurait alors recontacté Jo De Geest le 5 septembre dernier. “Désolé de vous déranger à nouveau ! Ma mère insiste sur le fait que quelqu’un aurait de toute façon des images de la caméra corporelle. Et qu’elle les tient d’une bonne source. Y a-t-il un moyen de vous renseigner discrètement à ce sujet ? Parce que ce serait certainement une atteinte à la vie privée… ? Salutations et remerciements, Conner Rousseau”. Le socialiste flamand aurait renvoyé un message plus tard en précisant que la vidéo circulerait au sein de la police locale toujours selon sa mère. “Diffuser cette vidéo est punissable, c’est ça ?”, aurait-il conclu dans son message.

Jo De Geest aurait répondu que les images prises par la police ne peuvent être diffusées. “Merci pour les renseignements. J’espère que ma mère a été mal informée”, aurait répondu Rousseau. “J’ai reçu la confirmation qu’aucune image n’a été perdue et qu’elle ne circule pas dans le corps. J’y veillerai dans les jours à venir”, aurait assuré le chef de la police de Saint-Nicolas.