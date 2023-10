Budget fédéral : Ecolo-Groen dépose une résolution pour une réduction d'impôt sur les bas et moyens salaires

La proposition de résolution des écologistes concerne les salaires inférieurs au salaire médian (4.100 euros brut par mois). Cette baisse de la fiscalité se ferait via un renforcement du bonus à l'emploi et la suppression de la cotisation spéciale de sécurité sociale. "Au total, cela représenterait une augmentation de revenus de 600 euros nets par an par travailleuse ou travailleur concerné", calculent les deux députés.