Budget fédéral : la FGTB plaide pour une hausse de l'impôt des sociétés

Le patron du syndicat socialiste vise avant tout les grandes entreprises, tandis que les PME seraient préservées. Actuellement, les très grandes sociétés utilisent des niches fiscales et parviennent à ne payer que peu d'impôts, regrette-t-il.

Du côté de la CSC, on s'interroge sur la concentration de la richesse. "La richesse augmente chez ceux qui en ont déjà beaucoup. La principale injustice vient du patrimoine qui se transmet de génération en génération", souligne la secrétaire générale du syndicat chrétien Marie-Hélène Ska sur Bel RTL jeudi matin. Elle propose de "globaliser tous les revenus, y compris ceux du capital, afin d'instaurer une progressivité de l'impôt sur l'ensemble de ces revenus, ce qui nécessiterait d'améliorer la transparence. "L'évasion fiscale est la première source de manque à gagner pour l'Etat", rappelle-t-elle

Les syndicats craignent que le gouvernement ne réalise des économies dans les soins de santé et les services publics, un "no go" pour Thierry Bodson, tout comme Marie-Hélène Ska, qui dénonce la fermeture de lits dans les hôpitaux et le manque de bras dans les écoles.