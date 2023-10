Chambre et Parlement bruxellois mettent fin aux surpensions des députés

On apprenait en avril que les députés fédéraux et régionaux (de Flandre, Wallonie et Bruxelles), qui dirigent eux-mêmes leurs caisses de retraite, s’étaient autorisé dans le passé un dépassement de 20 % du plafond Wijninckx (7 813 euros brut par mois), sans compter des avantages divers. À la Chambre, 187 des 602 députés actuellement pensionnés profitaient de cette dérogation. Selon Het Laatste Nieuws, le respect du plafond Wijninckx permettra à l’institution d’économiser 2,5 millions d’euros par an.

La décision prise jeudi au niveau fédéral prévoit aussi d’inclure le pécule de vacances dans le calcul du plafond. Par ailleurs, la Caisse de pension collaborera avec le service fédéral des pensions. Celui-ci sera chargé de calculer et de contrôler le montant des pensions des députés. En Région bruxelloise, l’objectif est de s’aligner sur ces mesures. Une différence de taille, néanmoins, entre les deux niveaux de pouvoir : la Chambre n’a pas encore suspendu le paiement des pensions dépassant la limite légale, contrairement au Parlement bruxellois.

Le Parlement flamand avait été le premier à réagir en suspendant le paiement des surpensions, puis en modifiant son règlement. Enfin, au Parlement wallon, “on a juste suspendu le versement des paiements, mais la disposition légale existe toujours, dit le député Germain Mugemangango (PTB). On attend encore des rapports juridiques sur la question.” Le but est aussi d’atterrir pour la fin de l’année au plus tard.