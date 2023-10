Fonds européens : pourquoi la Belgique risque-t-elle de passer à côté de 723 millions d'euros ?

Si l’Union ne se réforme pas, "à 30 ou à 32, ça ne fonctionnera pas"

Le débat sur les contours et le timing du futur élargissement de l’Union européenne s’intensifie. La Libre fait le point, dans un grand dossier, sur les volets et les défis de ce processus relancé par la guerre en Ukraine. Parmi ceux-ci : la réforme des institutions et du budget européen, pour faire en sorte que l’Union puisse continuer à fonctionner.