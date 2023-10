L’élargissement de l’UE, un réel problème pour les finances wallonnes ? "Si les moyens ne sont pas augmentés, nous serons clairement lésés"

Citons, par exemple, le campus universitaire de Charleroi inauguré récemment. Celui-ci a pu être financé par 40 % d’argent européen via les fonds Feder. C’est d’ailleurs le principe de base : chaque euro investi par l’UE dans ces politiques (un peu plus d’un milliard d’euros dans le cadre budgétaire européen 2021-2027) doit être suivi par un investissement un peu plus élevé sortant de la poche des pouvoirs publics bénéficiaires. Autre règle, l’investissement ne peut attendre, il doit être réalisé dans un délai imparti de quelques années.

Trois provinces en transition

La Wallonie, dont trois provinces (Hainaut, Liège et Namur) ont le statut de région en transition et une (le Luxembourg) le statut de région “moins développée”, bénéficie donc de cette manne financière importante – le Brabant wallon qui fait partie des régions dites “plus développées”, en bénéficie aussi mais dans une moindre mesure. Les projets financés en partie par ces fonds de cohésion doivent ainsi être payés à 50 % par la région, à 40 % par l’Europe et à 10 % par l’initiateur du projet.

Le ministre-Président wallon, Elio Di Rupo (PS), qui a fait de cette question des fonds de cohésion une affaire personnelle, présidera notamment le Conseil européen consacré à la cohésion, à Mons les 4 et 5 février prochain, dans le cadre de la présidence (tournante) belge du Conseil de l’UE.

À ses yeux, les prochains élargissements de l’Union européenne à l’Ukraine, la Moldavie et aux pays des Balkans, ne peuvent se faire si quelques règles aujourd’hui en vigueur changent. “Tout d’abord, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de vote à la majorité et plus à l’unanimité au sein de l’Union. Et ce, pour empêcher qu’un seul pays puisse tour bloquer. Ensuite, il faut une harmonisation en matière fiscale et en matière de cotisations sociales pour tous les pays de l’Europe, afin d’en terminer avec la concurrence actuelle entre les États. À ce titre l’ancienne Europe des Quinze (celle d’avant les élargissements à l’est et au sud-est de 2004, 2007 et 2013, NdlR) est lésée”.

Sans cela, pour lui, l’élargissement n’a aucun sens. D’autant qu’en matière de fonds de cohésion, l’arrivée au sein de l’Union européenne de pays beaucoup plus pauvres pourrait constituer un réel problème. “Dans la prochaine programmation des fonds de cohésion pour la période 2027-2034, il faudra au moins autant d’argent qu’il y en a actuellement. Nous avons déjà du mal à conserver les moyens actuels parce que l’Union est allée chercher de l’argent dans ces fonds pour financer la crise Covid et certaines politiques nouvelles. En cas d’élargissement avec l’arrivée de régions plus pauvres, si ces moyens ne sont pas augmentés, nous serons en Wallonie clairement lésés par rapport aux régions plus pauvres qui nous rejoindront.”

Des projets en tout genre

Sans cela, c'est évident, les programmations Feder et FSE qui suivront l’élargissement seront donc moins généreuses avec la Wallonie. Pour l’exemple, on peut citer quelques projets financés par les fonds de cohésion ces dernières années. Outre le campus universitaire carolo, il y a l’esplanade construite devant le Parlement wallon à Namur, la politique de rénovation des musées et du centre-ville à Mons, la transformation d’une ancienne gare à Herstal, le piétonnier à Mouscron ainsi que la refonte complète de la mobilité dans le centre de Tournai.