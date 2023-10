Pensions parlementaires : 2,5 millions d'euros économisés sur les pensions d'ex-députés

À lire aussi

On avait appris ces derniers mois qu'en plus d'anciens présidents de la chambre à la retraite, certains députés fédéraux à la retraite peuvent percevoir dans certains cas 120% du plafond légal, soit un montant maximum de 9.375 euros brut par mois. Certains touchent même encore davantage.

Cela ne sera donc plus possible. Concrètement, cela signifie que 187 des 602 députés actuellement pensionnés verront leur pension diminuer à partir du 1er janvier 2024.

Pour 103 ex-députés, qui touchent plus que la limite de 9.375 euros brut par mois, la pension mensuelle est, avec immédiat, ramenée à 120% du plafond légal. Et à partir du 1er janvier, leur pension sera à nouveau revue à la baisse, cette fois à 100% du plafond légal, ce qui permettra d'économiser 1,68 million d'euros par an.

Pour 71 autres ex-députés, qui perçoivent entre 100 et 120% du plafond, leur pension sera ramenée à 100% du seuil légal, ce qui permettra l'économie de 674.000 euros. Enfin, 13 pensions de veuve seront également rabotées pour une économie de 155.000 euros.