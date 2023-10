Tensions au gouvernement bruxellois: Sven Gatz quitte la table des négociations budgétaires

”Nous ne ferons pas de commentaires”, se limitent à communiquer les responsables presse de Rudi Vervoort et de Sven Gaz.

“Le gouvernement travaille”, assure la porte-parole de Rudi Vervoort.

”Les négociations budgétaires se poursuivent et toutes les pistes sont sur la table”, précise celui de Sven Gatz.

Selon nos informations, ce sont justement les pistes sur la table qui posent problème. Sven Gatz a mis la pression pour que ses collègues du gouvernement réalisent, chacun dans leurs matières, des efforts budgétaires importants. Trop importants, selon les autres ministres, dont certains jugent que ces demandes ne sont pas alignées avec la politique menée depuis le début de la législature.

Et même avec les précédentes, lorsque Rudi Vervoort (PS), ministre-Président bruxellois et Guy Vanhengel (Open VLD), ancien ministre du budget, entretenaient les meilleures relations. L’entente n’est guère aussi bonne avec Sven Gatz.

”À entendre Sven Gatz ce jeudi, on aurait pu douter du fait que l’Open VLD gère le budget depuis 20 ans en Région bruxelloise”, nous glisse une source gouvernementale. “Il veut trouver en trois mois des solutions sur des questions ouvertes depuis des décennies. Sven Gatz et Rudi Vervoort n’ont plus les mêmes projets électoraux. Gatz a besoin d’assainir le budget pour son image électorale, tandis que Rudi Vervoort veut continuer à investir et valoriser la Région. Nous sommes face à une crise de leadership régional. Il y a aussi, au-delà des chiffres, une crise de confiance.”

Si les discussions ne sont que suspendues, l’épisode de ce jeudi donne une indication de la difficulté qui attend le gouvernement bruxellois pour retrouver une trajectoire budgétaire viable. La déclaration gouvernementale de Rudi Vervoort au Parlement bruxellois est prévue le 19 octobre.

Samedi, dans l’Echo, Sven Gatz avait rappelé que la Région bruxelloise ne pourra pas faire l’impasse sur un effort global estimé à près de 584 millions d’euros pour atteindre l’équilibre budgétaire en 2024, assurant que 'le premier pas pour y arriver, c’est de réaliser 5 % d’économies.”

Plus tôt, dans La Libre, il prévenait : “La Région Bruxelles-Capitale a un taux d’endettement qui atteint 198 % des recettes de la Région. Au-dessus de 205 %, les agences de notation dégraderont notre note”.