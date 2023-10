Conner Rousseau peut-il survivre politiquement après ses propos racistes en état d’ivresse? Le mutisme de Bart De Wever n'est pas anodin

En conférence de presse, Conner Rousseau a plutôt reconnu les faits, plaidant l’ivresse comme excuse. Dans ce qui a pu être interprété comme une ouverture à sa candidature de bourgmestre l’an prochain à Saint-Nicolas, il a également revendiqué avoir exprimé “une frustration qui existe chez les habitants de la ville”.

Parmi les membres de Vooruit, les réactions se font rares. Certaines élues, comme Hannelore Goeman, la cheffe de groupe au parlement flamand ou Ans Persoons, la cheffe de ville de Vooruit à Bruxelles, se sont distanciées du dérapage de leur président. Mais personne n’a formellement demandé la démission de Rousseau en bureau de parti, les excuses semblant contenter tout le monde. Seule la section gantoise du mouvement des jeunes socialistes a déclaré en communiqué ne plus avoir confiance en Conner Rousseau.

Malaise au PS

Du côté francophone, les leaders du PS affichent une certaine retenue. Paul Magnette s’est contenté d’une condamnation laconique par communiqué. Ahmed Laaouej a demandé au président de Vooruit “de se ressaisir” sur la RTBF. Interrogé par LN24, Thomas Dermine a affirmé que la famille socialiste “restait unie” et “qu’après les excuses nécessaires, il fallait désormais avancer.”

”Je crois que ça ne va pas améliorer les relations de Vooruit avec le PS, mais les négociations gouvernementales n’auront pas lieu avant 9 mois, analyse Dave Sinardet, politologue à la VUB. D’ici-là, s’il n’y a pas de condamnation, cela pourrait déjà être oublié.” Ce n’est pas la première fois que la ligne de Conner Rousseau met mal à l’aise au PS. Sa déclaration sur Molenbeek avait déjà provoqué des remous.

”L’objectif de Conner Rousseau est de récupérer certains des électeurs partis vers le Belang, poursuit Dave Sinardet. Pour ces électeurs-là, ses propos n’auront rien de choquant. Ce qui arrive à Rousseau, c’est ce qui arrive souvent à des gens du Vlaams Belang. Ils prononcent une phrase choquante, puis tous les autres partis la condamnent. En fin de compte, ces politiciens y perdent souvent très peu en termes d’électeurs.”

Un silence interpellant

Cette sortie sous influence de Conner Rousseau est à placer dans le contexte politique en Flandre où la rumeur d'un préaccord entre Vooruit et N-VA pour gouverner ensemble en 2024 circule à bon train. Le mutisme de Bart De Wever et de tous les poids lourds du parti sur l’affaire Rousseau semble d'ailleurs confirmer cette proximité. “La N-VA espère que Vooruit aura un bon score. Ils ne pourront sans doute pas faire un gouvernement à deux. Mais plus Vooruit perd des voix, plus le risque d’un gouvernement flamand à quatre partis augmente, et c’est ce que Bart De Wever veut éviter à tout prix”, explique le politologue.

Les autres présidents de partis flamands, à l’exception de Groen qui voit dans ce tollé l’occasion de récupérer les voix de la gauche antiraciste, sont assez discrets. Sammy Mahdi n’est intervenu que via Instagram, et les personnalités majeures de l’Open VLD ne se font pas entendre.

La suite juridique

Malgré la gravité des propos, le soutien dont Conner Rousseau dispose en interne devrait plus que probablement le maintenir à la tête de son parti. Seule une suite juridique semble pouvoir l’affaiblir. Le Comité national des gens du voyage veut porter plainte, et Unia a ouvert un dossier. D’après le service public contre la discrimination, les propos du jeune président socialiste pourraient, s’ils sont confirmés, tomber sous le coup de la Loi Moureaux contre le racisme. Les peines applicables prévoient des amendes de 50 à 1 000 euros, et un emprisonnement d’un mois à un an.

”S’ils ont effectivement été tenus, il s’agit pour nous d’un exemple assez clair d’une incitation à la discrimination voire à la violence, puisqu’il est question d’usage de matraque, à l’égard d’une personne ou d’un groupe en raison de leur origine ou de leur ascendance”, a déclaré Patrick Charlier, le directeur d’Unia sur La Première. En attendant la suite de l’enquête, Conner Rousseau a annoncé qu’il ne boirait plus d’alcool jusqu’à la fin de la campagne électorale.