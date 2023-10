Faut-il un cordon sanitaire autour de Conner Rousseau ? “Ses propos tombent sous le coup de la Charte de la démocratie”, estime Georges-Louis Bouchez

”C’est au PS et à Ecolo qu’il faut poser la question”, répond le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez. “Par contre, si vous lisez la Charte pour la démocratie qu’ont signée les trois partis francophones [MR, PS et Ecolo, NdlR], je ne vois pas comment vous ne pouvez pas dire qu’elle ne s’applique pas à ce cas de figure. J’invite les présidents socialistes et écologistes à relire la Charte. On parle de ne pas débattre et de ne pas promouvoir des propos de haines. Or, quand Conner Rousseau dit qu’il faut matraquer les Roms, on ne peut pas dire que ce sont des mots d’amour.”

En mai 2022, après que Georges-Louis Bouchez (MR) a débattu avec le leader du Vlaams Belang Tom Van Grieken sur une chaîne de télévision flamande, le PS, le MR, Ecolo et les Engagés ont officialisé la Charte de la démocratie. Ce texte consacre le principe du cordon sanitaire à l’encontre des formations politiques dont le programme ou l’action met en péril les valeurs fondamentales et constitutionnelles du système démocratique belge.

guillement “Je ne vois pas comment le PS peut le garder dans ses bâtiments.”

Pour Georges-Louis Bouchez, les propos de Conner Rousseau rentrent sous le coup de la Charte de la démocratie. “Je ne vois pas comment le PS peut le garder dans ses bâtiments.”

Et de mettre la situation sous une autre perspective. “Imaginez une seconde que ce soit un élu de droite dans la même situation ? Que pensez-vous qu’il se serait passé si c’est moi qui avais tenu ces propos ? Est-ce que je serai toujours le président du MR ? Poser la question c’est y répondre.”

Le président du MR dénonce un deux-poids deux mesures dans le traitement accordé au socialiste. Si ces propos étaient venus de sa bouche, “des pressions sur nos participations gouvernementales” auraient été faites. “Attention, je ne dis pas que c’est ce qu’il faut faire. Mais si c’était moi qui avais été à sa place, je serais déjà passé par la fenêtre.”

”On ne peut pas être sincère dans l’antiracisme tout en disant que les règles ne s’appliquent que pour les autres. Sans compter l’injure aux policiers, la censure de la presse ou encore l’ingérence auprès de la police locale. Dans cette histoire, rien ne va.”

Le Montois demande que l’élu Vooruit soit traité comme un élu MR, Vlaams Belang ou d’un autre parti. “J’ai une règle absolue : une règle est bonne si elle est universelle, si elle s’applique de la même manière à un élu d’un parti qu’à un élu d’un autre parti.”