L’inacceptable régression du "King de Vooruit"

Le racisme, sous quelque forme que ce soit, et la stigmatisation, sont déjà bien trop ancrés et normalisés dans notre société. Conner Rousseau se prévaut depuis des années d’être le défenseur des minorités, des laissés-pour-compte et des droits de l’homme en général. Petit homme, en définitive… Le président des socialistes flamands a beau être le sauveur d’un parti il y a peu encore à la déroute, le porte-voix d’un socialisme “qui parle aux jeunes” et un débatteur hors pair, son attitude, même sous l’emprise de l’alcool, est indigne des valeurs dont il pense être le meilleur représentant. Il faut laisser au parti décider du chemin à prendre à l’avenir avec son président, qui ne siège nulle part, en âme et conscience. Mais une chose est sûre : sa crédibilité est sérieusement entachée.

