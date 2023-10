"Ce n’est pas parce qu’on a été patron qu’on doit aller au MR. Certainement pas au MR d’aujourd’hui"

À lire aussi

Les Engagés présenteront toutes leurs têtes de liste ce samedi lors d’un rassemblement à Pairi Daiza. Quand on voit des profils comme le vôtre ou ceux de MM de Wasseige, Cloquet et Blondel, il y a une stratégie claire pour aller chercher des voix au MR, non ?

Notre stratégie consiste surtout à dire que ce n’est pas parce qu’on a été patron, qu’on comprend le monde des affaires et qu’on est capable de créer de la valeur qu’on doit forcément être au MR et être dans la lutte des classes. J’aurais pu aller au MR. J’aurais peut-être eu plus de facilités à être élu au MR. Mais je n’y crois pas… Certainement pas au MR d’aujourd’hui. Ce parti a changé. Un MR qui clive, qui ne veut pas toucher aux revenus du capital, ce n’est pas pour moi. Il y a des choses que j’ai le droit de dire chez Les Engagés que je n’aurais pas pu dire au MR. Par exemple, sur la remise en question de certaines niches fiscales, comme la voiture salaire, si cela s’inscrit dans un cadre global de diminution de la taxation sur le travail.

Votre parti ne risque-t-il pas de devenir une auberge espagnole avec toutes ces recrues aux profils différents ?

Je ne crois pas. Ce n’est pas parce qu’on vient plus de la gauche qu’on ne peut pas être conscient de la nécessité de créer de la valeur. Ou parce qu’on vient plus de la droite qu’on ne peut pas se rendre compte que stigmatiser les chômeurs, ça ne va pas fonctionner. Ce n’est pas parce que les chemins sont différents qu’on ne peut pas se comprendre.

guillement On est parvenu à reconstruire une équipe soudée à Bruxelles. Certains ont quitté le parti, d'autres ont été exclus. À l'époque du vote sur l'abattage rituel, il n'y avait peut-être pas la même capacité à se parler.

Tous les candidats adhèrent-ils au manifeste des Engagés ? On se souvient par exemple que vos députés au Parlement bruxellois avaient rejeté une ordonnance visant à interdire l’abattage rituel sans étourdissement, alors que cette proposition figure dans le manifeste…

Le souci avec ce vote-là, c’est que certains ont voulu en faire un étendard. Dans notre manifeste, on est aussi contre toute forme de stigmatisation et d’utilisation de symboles à l’encontre des uns et des autres. La manière dont le débat sur l’abattage rituel avait été amené était plus une question de symbole et de rapport de force entre des communautés qu’une question de défense du bien-être animal. Dans notre vote, on n’a peut-être pas été clair, mais nos députés n’ont pas voulu instrumentaliser le bien-être animal pour essayer d’imposer une manière de penser. Et ils ont tous dit que leur vote serait différent s’il devait avoir lieu dans le cadre d’un code global sur le bien-être animal.

Qu’est-ce que vous auriez voté, vous ?

Je ne sais pas. En tout cas, je comprends que nos députés n’aient pas voulu se faire instrumentaliser. Cela dit, il faut reconnaître qu’il y a eu une certaine tension chez nous à l’époque. Mais aujourd’hui, on est parvenu à reconstruire une équipe soudée. Certains ont quitté le parti, d’autres ont été exclus. On a retrouvé une ligne que tout le monde est prêt à défendre. Je pense que les choses ne se passeraient plus de la même manière aujourd’hui entre nous. À l’époque, il n’y avait peut-être pas la même capacité à se parler.

À lire aussi

À quel point votre passé d’entrepreneur est-il en adéquation avec votre engagement politique ? Le manifeste des Engagés plaide pour une certaine sobriété dans la consommation des biens et produits, alors que Medi-Market repose sur la société de consommation.

C’est sûr que l’économie repose sur la consommation. Maintenant, l’origine de Medi-Market, c’est ma conviction qu’il y a moyen de rendre les médicaments accessibles à tout le monde et de démocratiser l’expertise santé. Chez Medi-Market, le Dafalgan, c’est 30 % moins cher. Quand un Belge sur quatre dit qu’il ne peut pas acheter tous les produits de santé pour des raisons économiques, je trouve que démocratiser l’expertise santé, c’est totalement en phase avec le manifeste.