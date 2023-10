ChasseOnWeb, qui doit faciliter la vie des promeneurs en forêt en période de chasse, pose problème

Le groupement d’associations dénonce le fait que “le site mis en place ces derniers jours ne répond toujours pas à l’objectif dans la mesure où on y découvre de nombreux territoires de chasse interdits plusieurs jours d’affilée aux promeneurs alors qu’il ne s’y déroule que des chasses à l’affût. Or celles-ci ne nécessitent pas la fermeture des chemins forestiers ! En effet, seules les chasses en battues à cor et à cri, qui sont ouvertes depuis le 1er octobre, nécessitent une interdiction d’accès temporaire en application du Code forestier !”

Imbroglio­

Stop aux dérives de la chasse qui regroupe plusieurs dizaines d’associations partenaires (WWF, Natagora, Gaia, Chemins de Wallonie, le Gracq, etc.) pointe le Département Nature et Foret (DNF) et les chasseurs. “Voilà qui n’est pas sérieux et même inadmissible de la part des chasseurs et du DNF qui a approuvé ces publications, dénonce le collectif. Ce nouvel outil a donc été détourné de son objectif. Alors que ce site web est destiné à faciliter l’accès à la forêt, c’est tout le contraire qui a été fait ces derniers jours”. Pour Stop aux dérives de la chasse, il y a une ambiguïté liée aux différences entre l’ancien et le nouveau code de la chasse dont il est tenu compte pour générer des interdictions. “Pour les chasses à l’affût, durant lesquelles les chasseurs tirent sur un animal à l’arrêt, il n’est nullement nécessaire d’en faire l’annonce selon l’article 14 bis du code forestier, entré en application le 18 octobre 2018. Par contre, ce que prévoit le code forestier en ses articles 14 bis et 15, c’est l’obligation d’interdire l’accès aux chemins concernés par une battue à cor et à cri. En attendant, l’imbroglio règne puisque le site ChasseOnWeb semble se baser sur l’ancien code forestier, pourtant abrogé à l’exception d’un article qui permet encore, à la demande des chasseurs, la fermeture de chemins et sentiers pour la chasse à l’approche et à l’affût ! Le Conseil d’État avait déjà souligné cet imbroglio dans son avis remis sur le projet d’arrêté d’application du code forestier. Mais le Gouvernement ne l’avait pas suivi”.

Il faut chercher un peu

Le cabinet du ministre Borsus précise que “l’information sur la différence entre chasse en battue et en affût se trouve sur le site dans un onglet FAQ (foires aux questions)”. La différence entre les deux types de chasse n’apparaît donc pas au premier clic. “La chasse en battue consiste à entourer une zone et de parcourir l’intérieur de la zone en vue de faire sortir le gibier. Il s’agit donc d’une chasse avec un certain nombre de chasseurs, de rabatteurs et souvent de chiens. La chasse à l’affût est un type d’action de chasse qui se pratique seul, ou en nombre limité, depuis un poste fixe et est silencieuse. Elle consiste à attendre le passage d’un gibier, sans rabattage. Elle est souvent pratiquée tôt le matin ou pendant les dernières heures du jour”. C’est cette dernière précision qui est utile pour les promeneurs. Mais elle ne se trouve pas sur le site. Ce qui crée une grosse ambiguÏté.

Dans un souci d’efficacité, le cabinet Borsus a donc décidé d’adapter le site internet pour que “l’information apparaisse plus facilement.”. On nous précise aussi que le site rencontre un grand succès puisque “depuis sa mise en ligne, il y a chaque jour des pics de 30 000 connexions”.