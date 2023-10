Le gouvernement wallon fait encore quelques économies : “Soutenir la dette, c’est le plus important”, selon Di Rupo

Il faut un peu nuancer le propos du gouvernement wallon. Le budget ne peut être considéré comme étant vraiment à l’équilibre puisque les dépenses relatives au Covid, à la crise énergétique et aux inondations de 2022, sont sorties de la trajectoire budgétaire classique. L’astuce étant de les qualifier de dépenses “exceptionnelles”. Soit, mais avec un coût compris entre 1 et 2 milliards, ces montants sont loin d’être anodins. Si la Wallonie venait à être confrontée à une nouvelle crise de grande ampleur, précisons-le, elle ne disposera pas des moyens nécessaires pour l’assumer.

Pas touche aux APE, etc.

Les efforts structurels – “l’aspect le plus important”, selon Di Rupo – visant à éviter de voir la dette s’envoler sont réalisés. Le gouvernement, qui s’était engagé en 2022 à réaliser des économies cumulatives de 150 millions d’euros chaque année, a dû s’adapter à la situation économique actuelle. L’effort pour 2024 devait passer à 170 millions. Depuis 2022, le gouvernement a donc réalisé pour près de 500 millions d’économie. Sont-elles structurelles ? Il faut d’abord s’entendre la signification de ce mot. Il s’agit d’économie sur des dépenses récurrentes et non sur du “one shot”. Par exemple, le gouvernement a décidé de maîtriser les dépenses des administrations et des cabinets, de réformer le dispositif des aides à l’emploi, des chèques entreprises et des titres-services. Il n’a pas réalisé de coupes budgétaires sur les moyens de fonctionnement qui toucheraient, par exemple, l’administration ou les parastataux. Il n’a pas touché aux moyens octroyés à des politiques importantes (APE, aides aux entreprises, etc.).

Et sur les nouvelles taxes ? Aucune surprise. Pour deux raisons. Le gouvernement s’y était engagé en début de législature. Ensuite, décréter une nouvelle taxe à quelques mois d’un scrutin serait du suicide.

Enfin, sur le plan de relance, le gouvernement précise que le budget octroyé à celui-ci en 2024 est en augmentation de 16,5 %. Ce budget ne sort pas des clous par rapport à ce qui était prévu au départ. Il s’agit simplement d’un accroissement du rythme de financement des projets soutenus.

Tout cela étant dit, le gouvernement n’a pas pu dégager des moyens supplémentaires pour mener des politiques nouvelles, si ce n’est à la marge. Pour soutenir, par exemple les crèches d’entreprises, les formateurs IFAPME ou des places d’accueil pour les personnes atteintes de handicap. À la décharge du gouvernement wallon, on ne peut pas à la fois faire des économies et être dépensier.